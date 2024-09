Vega Gimeno: "No digo que no al cien por cien a Los Ángeles, iré verano a verano"

Valencia, 3 sep (EFE).- La jugadora española Vega Gimeno, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos en la modalidad de 3x3, confirmó su decisión de retirarse del bloncesto 5x5 pero dejó abierta la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, aunque afrontará el ciclo en otra dinámica.

“Mi intención es ver cómo estoy. Iré poco a poco y me iré planteando verano a verano No digo que no al cien por cien. Tengo cierta experiencia y prefiero ir viendo cómo estoy verano a verano sin estar compitiendo durante el año pero de momento sí que me gustaría seguir en el 3x3”, explicó en un encuentro con los medios en la Fundación Trinidad Alfonso, al que está vinculada por el proyecto FER

Gimeno explicó que su planteamiento de futuro es algo común en el baloncesto masculino. “Pero es verdad que en el femenino solo conozco a dos que lo hacen. Yo tengo un equipo de trabajo y el plan es continuar con ellos y seguir con esa dinámica de trabajo que ha sido buena”, apuntó

La internacional española explicó que tras la plata olímpica y el oro en el Europeo afrontan la fase final de las World Series en China con ganas de “disfrutar”. “Me piden la guinda pero no sé cuántas guindas más quiere esta gente, menudo verano”, bromeó.

“Vamos a disfrutar porque vamos en muy buena dinámica, el objetivo es intentar ganar pero personalmente lo que quiero es disfrutar”, aseguró.

Gimeno admitió que en París no se planteaban la opción de conseguir la medalla. “Meternos ya era un premio, veníamos en buena dinámica pero el primer objetivo era intentar meternos en cuartos pero fuimos directas a semis y al final, medalla. Hemos estado muy bien, muy solidas y tenemos el gen competitivo que otros países no tienen”, analizó.

La valenciana contó que cuando se dijo por megafonía que España entraba directa a semifinales creían que era un error por las complicaciones de un cuádruple empate.

“No sabíamos exactamente la regla y pensábamos que pasaba directa Canadá y estábamos con ellas en la sala de jugadoras. Entró el comisario de la FIBA nos lo dijo y se creo un silencio en la sala, las canadienses nos miraban con ganas de llorar y nosotras saltando de alegría”, recordó.

Gimeno también desveló que antes de la final olímpica hablaron de lo que habían sufrido y de que debían tratar de pasarlo bien. “Veníamos de clasificarnos con una canasta de espalda y de que era el único partido en el que íbamos a poder disfrutar porque en el resto sales con el cuchillo entre los dientes y se te pasa muy rápido”, reflexionó. EFE

