El PP reprocha a Sánchez su cambio de postura al hablar ahora de devoluciones y le exige una disculpa

El Partido Popular ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su cambio de postura después de que defendiera el miércoles en Dakar (Senegal) la expulsión de migrantes irregulares para desincentivar a las mafias y le exige una disculpa por haber cuestionado la "altura moral" del PP y tacharles de "xenófobos". En un comunicado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha criticado que Sánchez haya "evolucionado" su postura al hablar de la necesidad de expulsar a personas que entrar irregularmente en España, cuando 24 horas antes arremetió contra el PP después de que el portavoz 'popular' en el Congreso recordara que Alemania hablaba de deportaciones de inmigrantes irregulares "mientras Sánchez ofrecía España como destino laboral" para migrantes africanos. La respuesta del PP llega después de que Sánchez defendiera el martes desde Mauritania que la inmigración "no es un problema sino una necesidad" y que aporta beneficios y, un día más tarde, desde Dakar (Senegal), haya hablado de que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos". Según el PP, el Gobierno "no tiene un plan" para frenar en origen la llegada de inmigrantes a las costas españolas y que España padece desde hace meses una crisis migratoria por "inacción recalca que no están con la "irresponsabilidad" en materia migratoria del Gobierno ni con la postura "más intransigente de otros partidos". Además, la formación de Núñez Feijóo ha subrayado que espera una disculpa por parte de aquellos que cuestionaron su "altura moral", de los que les llamaron "xenófobos" y de los que dijeron que les marcaba "el paso la ultraderecha". En otro punto, el PP ha cargado contra el Ejecutivo por negarse "incluso a reunirse con los representantes del Estado en las autonomías a través de la Conferencia de presidentes" que, subrayan, llevan meses reclamando para afrontar este asunto.

