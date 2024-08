Junts apoya que Montero explique en el Congreso lo pactado "exactamente" con ERC en financiación

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha respaldado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique en el Congreso "exactamente qué es lo que ha acordado" con ERC en materia de financiación. La Diputación Permanente vota este martes una petición de comparecencia del PP en ese sentido y la posición del partido indepdentista es clave para que prospere. En declaraciones este martes en Cardedeu (Barcelona), Nogueras ha acusado a ERC de decir que habían acordado "un concierto económico con el PSOE y el PSOE dice que no hay concierto económico", por lo que ha reclamado una aclaración al respecto. "De momento, lo que ha pasado es que no cobramos", ha dicho. "Queremos es que nos expliquen qué es lo que se ha acordado y por qué se ha investido el señor Illa presidente, el PSC más españolista de la historia", ha asegurado en alusión al acuerdo de investidura de PSC y ERC. También ha criticado que no se haya aplicado la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "El problema son algunos jueces del Tribunal Supremo que se niegan a aplicar una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Si esta gente quiere hacer política, que se presenten las elecciones".

