España

Resultados del Quinigol de este domingo 22 de marzo

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Guardar
Con el Quinigol puedes ganar
Con el Quinigol puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Quinigol, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, compartió los resultados de este 22 de marzo difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quinigol, tan sólo se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este lapso se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se dañe ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Resultados del Quinigol

1. Elche - Mallorca. Resultado: 2 - 1 (2-1)

2. Sevilla - Valencia. Resultado: 0 - 2 (0-2)

3. Barcelona - Rayo Vallecano. Resultado: 1 - 0 (1-0)

4. Celta - Alavés. Resultado: 3 - 4 (M-M)

5. Athletic Club - Betis. Resultado: 2 - 1 (2-1)

6. Real Madrid - At. Madrid. Resultado: 3 - 2 (M-2)

Paso a paso: ¿Cómo ganar el Quinigol?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Quinigol son muy sencillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para jugar al Quinigol es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego debes de pronosticar el resultado de los seis partidos enlistados por el Quinigol.

Si no sabe de futbol y aun así quiere apostar, tiene la opción de llenar los resultados de manera aleatoria.

Tras llenar tu boleto, añade la apuesta a su carrito y finaliza la compra.

Para ganar el premio mayor de 155 mil euros de Quinigol necesitas acertar a los resultados de los seis partidos, sin embargo, puedes ganar desde los dos aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Quinigol resultados fútbolLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

El consejo de Pedro Sánchez a Marc Giró en ‘Lo de Évole’: “Que no te cambie el tiempo. Tu autenticidad es valentía y coraje”

El que fuera presentador de ‘Late Xou’ ha sido entrevistado por Jordi Évole en su programa, donde ha tenido una llamada telefónica con el presidente del Gobierno

El consejo de Pedro Sánchez

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

La Audiencia Provincial de Baleares dicta una orden de busca y captura contra la mujer, quien no ha acudido a la lectura del veredicto de este domingo

Un jurado popular declara culpables

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 22 de marzo

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los números ganadores del

Shakira y su relación con el público español tras separarse de Piqué: “El vínculo no se ha visto afectado”

La artista colombiana anuncia presentaciones en Madrid y Barcelona como parte de su nueva gira, priorizando su conexión con la audiencia española y su carrera artística frente a especulaciones sobre su vida privada

Shakira y su relación con

Comprobar Lototurf: números ganadores de este 22 de marzo

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprobar Lototurf: números ganadores de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Las palabras del Cholo Simeone

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”