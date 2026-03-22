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El protagonista de la jornada 29: Joan García, su semana de ensueño

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Madrid, 22 mar (EFE).- En una de las semanas más importantes de su carrera, con la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones sellada con autoridad y, sobre todo, con la convocatoria por primera vez para la selección española, Joan García, exhibió músculo y talento bajo palos en el choque ante el Rayo Vallecano, ante el que fue decisivo.

El meta catalán brilla en su primer año como jugador del Barcelona. Cumple con las expectativas el meta de Sallent de 24 años que llegó este junio pasado después de sobresalir en el Espanyol. Cruzó de acera Joan García que semana tras semana sostiene el conjunto de Hansi Flick. Ha salvado puntos el portero que aplaca el riesgo en el sistema del preparador alemán.

Joan García puso el corazón en un puño de seguidor azulgrana cuando pidió el cambio en el choque de vuelta frente el Newcastle. Sin embargo, fue un susto. No hubo lesión. Las pruebas médicas determinaron que no había dolencia alguna y que podía jugar. Después llegó la llamada de Luis de la Fuente que atendió a su rendimiento en el terreno de juego en la última convocatoria antes del Mundial.

Se sube al tren del Campeonato del próximo verano el portero catalán que tuvo trabajo contra el Rayo. Tras disipar las dudas físicas con las que se reencontró al inicio del partido cuando tuvo que ser atendido por las asistencias, comenzó su exhibición: un remate a bocajarro de Carlos Martín, otra en la que evitó un remate de Fran Pérez y una mano espectacular a un cabezazo de Unai López. Al final respondió a un tiro de Jorge de Frutos. Evitó el empate Joan García, el más valioso del choque.

"El Rayo es un gran equipo con un gran entrenador. No estuvimos al nivel que veníamos mostrando con balón; no ha sido nuestro mejor partido, pero lo importante es que hemos ganado", dijo al término del encuentro el portero español que restó importancia a las molestias que sintió al inicio.

"Tenía un poco de sobrecarga, pero nada serio", concluyó García, que se mostró a su vez "muy contento" por su primera llamada con la selección absoluta.

Después, tanto Iñigo Pérez como Hansi Flick reconocieron la importancia en el partido de Joan García. "Una pena que Joan haya fichado por el Barcelona", bromeó el entrenador del Barcelona.

Flick subrayó que al meta se le había fichado para partidos como estos. "Por esto fichamos a Joan García. Su actuación en el día de hoy ha sido increíble y que le hayan convocado para la selección, se lo merece". EFE

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