Los Momentos de la jornada 29

Madrid, 22 mar (EFE).-

Cada vez que Federico Valverde y Alex Baena coinciden en un terreno de juego da la sensación de que algo va a pasar. Mantienen cuentas pendientes ambos futbolistas desde el incidente que ocurrió entre ambos cuando el ahora centrocampista del Atlético Madrid jugaba en el Villarreal.

En esta ocasión, una entrada del uruguayo sobre el internacional español fue castigada con tarjeta roja. Protestada por el estadio santiago Bernabéu y con el marcador apretado (3-2), el árbitro no cambió de parecer mientras Baena estaba en el suelo. Al final, el Real Madrid mantuvo el tipo con un jugador menos y ganó para mantener la distancia respecto al Barcelona y ganar un derbi como local cuatro años después.

En un partido gris del Barcelona un cabezazo del uruguayo Ronald Araújo poco antes de la media hora, en un saque de esquina de Joao Cancelo, dio el triunfo al Barcelona ante el Rayo Vallecano que mantuvo su ventaja como líder de LaLiga EA Sports antes del parón internacional.

Sin embargo, fue el meta Joan García el que sostuvo al conjunto de Hansi Flick en el partido. El portero, recientemente convocado para la selección, realizó cuatro paradas de mérito. Especialmente dos, una en la primera mitad, en un disparo a bocajarro que sacó con el cuerpo y otra con el brazo derecho, en un cabezazo en el área pequeña que iba a dar la igualada al equipo visitante.

Araújo, al que las lesiones que padece el equipo le han ampliado su protagonismo, y García, alargaron la estupenda racha del Barcelona en el Camp Nou, donde ha ganado todos los partidos de LaLiga.

Frustrado por la pérdida de puntos en los minutos finales, el Alavés propició una remontada histórica en el estadio de Balaídos, ante el Celta, que le alivia en la clasificación, le saca de la zona de descenso, al tiempo que frena la buena progresión gallega que miraba a los puestos de Liga de Campeones.

El conjunto vitoriano, con Quique Sánchez Flores, se quedó sin ganar al Villarreal, que empató en el 98 y perdió con el Valencia, al que ganaba, en el 99. Finalmente su buen juego tuvo premio y a pesar de tener una desventaja de 3-0 en la primera parte, cuando el Celta se puso por delante con los dos goles de Ferran Jutglá y Hugo Álvarez, dio la vuelta a la situación con el doblete de Ángel Pérez y los tantos de Toni Martínez, que hizo el empate, y de Abderrahmane Rebbach, que anotó el del triunfo (3-4).

Por primera vez en veintiún años, desde el 2005, un equipo remontó tres tantos y ganó el partido. La última vez lo hizo el Athletic, ante el Osasuna.

En una jornada sobresaliente para los porteros, con momentos de mérito para el del Alavés, Antonio Sivera o el del Barcelona, Joan García, tuvo un protagonismo especial el meta del Getafe, David Soria, que propició, al final, de forma decisiva, el triunfo de su equipo ante el Espanyol.

Fue una acción salvadora del guardameta azulón que respondió a mano cambiada a un remate de cabeza de Kike García, en el área pequeña. Una intervención de reflejos, de calidad, en la última jugada del partido, que prolonga el sueño europeo del combinado de Jose Bordalás, octavo en la clasificación, a tres de los puestos continentales, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos.

La mano amarga al equipo de Manolo González que no ha ganado aún en lo que lleva de año y que lleva doce partidos sin vencer.

Fue el peor día del atacante kosovar que tantos puntos ha dado al Mallorca. Llegó en el momento más necesario para el conjunto balear en las botas de su jugador más fiable. Con 2-1 en contra en el marcador, en Elche, con la permanencia en juego, en un partido ante un adversario directo y en el tiempo añadido, el atacante lanzó desde los once metros y envió la pelota alta. fue el reflejo del mal partido realizado por el balcánico que estuvo errático y que desperdició la oportunidad de dar un punto a su equipo y evitar la caída a la zona de descenso en la que ha terminado la jornada.

Rozó el triunfo ante el Rayo Vallecano y antes contra el Girona, compromisos que terminó con empate, y por fin ganó, en un compromiso clave, con la permanencia en juego, ante un rival directo, el Oviedo, al que se impuso por 4-2.

El equipo valenciano cree en sus posibilidades como lo hizo en el duelo ante el conjunto asturiano ante el que insistió a pesar de tener una ventaja de 2-0 que su rival igualó. A los dos tantos tempraneros de Carlos Espí, respondió Ilyas Chaira y Federico Viñas poco antes del intermedio. Pero en la reanudación, Iker Losada y, en el tramo final, Ivan Romero, dieron un triunfo vital al cuadro azulgrana.

Acumula el Levante cuatro partidos sin perder. Dos victorias y dos empates que le dejan a tiro de la salvación. Aunque es penúltimo, está a dos del Mallorca, penúltimo, y a tres del Elche, cuarto por la cola que fija la permanencia.

Los pitos en el descanso del partido del Sevilla ante el Valencia reflejan la tensión que vive el Sevilla, con la grada encendida contra el palco y los jugadores que fueron superados por el Valencia en un duelo directo entre dos grandes venidos a menos esta temporada, lejos de los objetivos habituales.

El conjunto hispalense se marchó al descanso con dos goles en contra, superado por el Valencia que marcó al borde del intermedio por medio de Hugo Duro y Largie Ramazani. Este tanto agitó la grada, especialmente contra el presidente, Jose María del Nido Carrasco, objeto de las protestas.

El Sevilla está a solo tres puntos del descenso, en peligro evidente y en dinámica negativa mientras el Valencia toma aire. EFE