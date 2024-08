El PSOE pide al PP que replantee su voto en inmigración y se ponga del lado de la solución

Madrid, 27 ago (EFE).- El grupo socialista ha pedido este martes al PP que se replantee su voto "irresponsable", en referencia a la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes entre las comunidades, que no apoyó, y se coloque "del lado de la solución y del acuerdo" en materia de inmigración.

"Escuchen más a quienes vienen a España en busca de una vida digna y no tanto a sus socios racistas de Vox", les ha dicho a los diputados del PP la portavoz socialista en la Comisión Permanente, María Guijarro, en la sesión en la que se debatía la petición del PP de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el incremento de la presión migratoria.

La petición del PP, que previsiblemente no saldrá adelante a pesar del apoyo de Junts y Vox, pretendía que Sánchez diera explicaciones para "afrontar la emergencia migratoria que vive España" y sobre las medidas para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de las administraciones" para coordinar una auténtica política de Estado en materia de migración.

El debate en el Congreso coincide con el inicio de la gira africana de Sánchez que le llevará a visitar Mauritania, Gambia y Senegal con el objetivo de ratificar el compromiso con cada uno de esos países y aumentar la colaboración para intentar frenar los flujos migratorios.

"España tiene una política migratoria, no miramos para otro lado ni vendemos humo", ha subrayado la portavoz socialista, quien ha precisado que la solidaridad no se cacarea, no se echa en cara, se practica, a la vez que ha lamentado que no sea así por parte de las comunidades autónomas.

Antes, la portavoz del PP, Sofía Acedo había denunciado la ausencia de una política migratoria del Gobierno que, a su juicio, ha desencadenado un descontrol sin precedentes de los flujos migratorios.

Ademász, ha cuestionado los objetivos de la gira africana de Sánchez y ha lamentado que el Gobierno "va a aceptar que nos pasen por encima y que no se respete a España" porque está sumido en la corrupción política.

El PNV y Bildu han anunciado su voto en contra a la comparecencia de Sánchez al no ver la urgencia manifestada por el PP.

Por su parte, Ione Belarra (grupo mixto), que tampoco va a apoyar la petición, ha acusado al PP y Vox de "instigar la violencia racista" y de pretender que en España se extiendan los disturbios racistas del Reino Unido, unos "con la boca grande" y otros con la "boca pequeña", como los populares. EFE

