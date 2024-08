Azerbaiyán veta la entrada en el país de parlamentarios de la Asamblea del Consejo de Europa, incluidos españoles

El Gobierno de Azerbaiyán ha decidido vetar la entrada en el país de todos los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que votaron a favor de suspender a la delegación de este país el pasado enero por no cumplir con los compromisos del país por su pertenencia a esta organización, entre ellos siete españoles. La medida afecta a los 76 parlamentarios que se pronunciaron a favor de no ratificar las credenciales de la delegación de Azerbaiyán al considerarse que 20 años después de la entrada del país en el Consejo de Europa "persisten graves preocupaciones en cuanto a la capacidad de celebrar elecciones libres y justas, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el respeto de los Derechos Humanos". El portavoz del Ministerio de Exteriores azerí, Ayjan Hajizada, ha desvelado ahora que quienes "votaron contra la delegación azerí en la APCE han sido incluidos en la lista de 'personae non gratae'" del país. "Si estos individuos quieren visitar Azerbaiyán antes de que se restaure el mandato de nuestra delegación en la APCE, verán denegada su entrada en el país", ha advertido, según recoge el Ministerio en su web. DIPUTADOS Y SENADORES DE PSOE, PP ERC Y PNV Entre los parlamentarios que tienen vetado visitar Azerbaiyán figuran siete españoles, según el acta de la votación que se celebró el 24 de enero. Se trata de los socialistas Sergio Gutiérrez, Antonio Gutiérrez Limones, María Fernández y Luz Martínez Seijo; el 'popular' Pablo Hispán, así como de Laura Castel (ERC) y Nerea Ahedo (PNV). El presidente de la Asamblea Parlamentaria, Theodoros Rousopoulos, ha condenado la decisión del Gobierno azerí. "Esta es una señal lamentable más que solo hace que la actual postura sobre Azerbaiyán en el Consejo de Europa sea más difícil", ha advertido en un comunicado. "Los Estados miembro se han comprometido a respestar los estádares de la democracia: incluir en una lista negra a quienes han votado conforme a su conciencia solo puede producir un efecto indeseado", ha prevenido.

