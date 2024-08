Junta acusa a Montero de "tomar el pelo" a los andaluces intentando rebajar la "financiación privilegiada" de Cataluña

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha acusado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "tomar por tontos y el pelo a los andaluces" tras sus declaraciones de este pasado miércoles en las que negaba que el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat supone un "concierto económico" o una "reforma al uso del sistema de financiación autonómica". En una atención a medios al asistir en Jerez de la Frontera (Cádiz) a la salida de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado así sobre dichas declaraciones de la vicepresidenta Montero este pasado miércoles en una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), en relación a lo acordado en materia de financiación de la administración catalana entre el PSC y ERC este verano. Tras esas declaraciones de la ministra de Hacienda, el Gobierno de la Junta ha querido pedir a Montero que "deje de insultar a los andaluces", porque, según ha sostenido el consejero Antonio Sanz, sus palabras de este miércoles representan "un insulto a los andaluces", a los que la también vicepresidenta "nos toma por tontos". "Nosotros sabemos lo que es un concierto económico, lo que es el cupo, y sabemos lo que es una financiación singular y, por tanto, privilegiada de Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas", y "negar eso es tomarnos el pelo", ha aseverado en esa línea el representante del Gobierno del PP-A. Tras apuntar que no sabe si Montero "quiere tomar el pelo a todo el mundo", incluido a ERC, el consejero de la Presidencia ha advertido de que los andaluces "no vamos a permitir que tengamos una vicepresidenta, que además es andaluza, que antes defendía lo contrario, que hoy defiende privilegios contra Andalucía" y que pronuncia palabras "insultantes" para esta comunidad autónoma. "Por lo tanto, le pedimos que deje de insultar, que no nos tome por tontos a los andaluces, que son muy insultantes sus palabras", ha incidido en reclamar Antonio Sanz a María Jesús Montero, a quien ha afeado además que el acuerdo del PSC con ERC viene a "perjudicar de manera muy grave los servicios públicos en Andalucía". SANZ: MONTERO "HA DECIDIDO APOYAR A SÁNCHEZ CONTRA ANDALUCÍA" El consejero ha sostenido que "cada día es más incompatible defender" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y defender a Andalucía" a la vez, y "está claro" que Montero "ha decidido apoyar a Sánchez contra Andalucía", y el referido "pacto de financiación es claramente inconstitucional", porque "en ningún caso se sustenta en la Constitución un cupo catalán, un sistema de financiación privilegiado" para una comunidad autónoma, algo que "rompe el principio de solidaridad interterritorial, el principio de igualdad de oportunidades y, desde luego, rompe y pone en peligro la fortaleza constitucional de nuestro Estado". En esa línea, Antonio Sanz ha enfatizado que el Gobierno andaluz va a procurar "con todas las armas posibles, jurídicas y políticas, que no se cometa este atropello contra Andalucía", y ha sostenido que este acuerdo supone "un mazazo económico contra Andalucía que lidera el PSOE", un partido al que el consejero ha afeado que "está privilegiando a territorios contra Andalucía". Desde esa premisa, el consejero ha animado a los andaluces a que "nos rebelemos claramente", y ha incidido en que desde la Junta gobernada por el PP-A "lo vamos a hacer jurídica y políticamente, con todas las posibilidades que nos permita nuestra acción, también desde el ámbito jurídico, porque este atropello no se puede permitir, porque esta decisión pone en peligro servicios públicos", según ha abundado Antonio Sanz, que en esa línea ha señalado que se van a "ver perjudicados" servicios como "la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia". Así, ha señalado que, "frente a comunidades ricas" que "van a recibir más dinero", las comunidades autónomas "más necesitadas claramente nos vemos perjudicadas", teniendo en cuenta además que "ya tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto y contrario a los intereses de Andalucía", y "ahora vamos todavía a peor", según ha lamentado. El consejero ha agregado que "lo grave" de lo que dijo este miércoles la ministra y vicepresidenta del Gobierno es que "negó la posibilidad de que Andalucía tenga un fondo de nivelación transitorio hasta que exista un nuevo sistema de financiación" autonómica, y "eso es muy grave, porque la ministra Montero fue la que", como consejera de Hacienda, "promovió en el Parlamento de Andalucía un acuerdo en el que se solicitaba ese fondo de nivelación transitoria y 4.000 millones de euros al Gobierno", entonces --en el año 2018-- presidido por Mariano Rajoy (PP), según ha puesto de relieve Antonio Sanz. "Negar ese fondo de nivelación transitoria es un ataque a Andalucía" y "un mazazo económico sin precedentes", según ha denunciado el consejero, para quien, además, "se demuestra que tenemos al presidente más antiandaluz de la historia" --en referencia a Pedro Sánchez--, "pero lo peor es que encima cuenta con el apoyo de una persona que debería ejercer de andaluza y que claramente ataca y perjudica a nuestra comunidad autónoma", en alusión a María Jesús Montero, ha zanjado Antonio Sanz.

