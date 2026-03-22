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Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

Estas webs ofrecían material de abuso a menores o servicios para el cibercrimen a cambio de dinero. Sin embargo, cuando los clientes pagaban nunca recibían los servicios

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Hacker (Freepik)
Hacker (Freepik)

Una operación internacional liderada por Alemania y coordinada por Europol, en la que ha participado España, ha conseguido la identificación de un hombre de 35 años residente en China como presunto responsable de una gigantesca red de fraude en la dark web. La investigación ha conseguido destapar una estructura criminal que operó durante más de un lustro y que llegó a sostener cientos de miles de páginas web ilícitas bajo un único control.

El sospechoso, sobre quien pesa ya una orden internacional de detención, no dirigía una organización compleja ni una red descentralizada, sino que actuaba prácticamente en solitario, según informa la Europol. Aun así, logró construir una infraestructura digital con más de 373.000 dominios “.onion”, diseñados para ocultar tanto la ubicación de los servidores como la identidad de los usuarios. En el momento de mayor actividad, llegó a operar hasta 287 servidores simultáneamente, de los cuales 105 estaban localizados en Alemania, un elemento clave que permitió a las autoridades de ese país avanzar en su identificación.

La actividad delictiva se desarrolló, al menos, entre noviembre de 2019 y julio de 2025. Durante ese tiempo, el individuo utilizó más de 90.000 de esos dominios para publicitar supuestos contenidos de abuso sexual infantil, presentados en forma de “paquetes” con precios que oscilaban entre 17 y 215 euros.

Los anuncios prometían desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes de material, accesible tras facilitar un correo electrónico y realizar el pago en bitcoin. Sin embargo, la investigación ha confirmado que se trataba de un fraude: los usuarios nunca recibían el contenido, pese a que las páginas incluían vistas previas y descripciones diseñadas para resultar creíbles.

440 clientes identificados

El engaño se extendía también a otros ámbitos del cibercrimen. A través de la misma red, el sospechoso ofrecía servicios de “cibercrimen como servicio”, como la venta de datos de tarjetas de crédito o accesos a sistemas informáticos comprometidos. En todos los casos, el patrón era el mismo: inducir al pago sin proporcionar ningún servicio real. A pesar de ello, las autoridades estiman que consiguió obtener más de 345.000 euros en beneficios, con alrededor de 10.000 clientes en todo el mundo.

Todos los países que han
Todos los países que han participado en la 'Operación Alice' (Europol)

La dimensión internacional del caso quedó patente en la denominada “Operation Alice”, desarrollada entre el 9 y el 19 de marzo de 2026, en la que participaron fuerzas de seguridad de 23 países, incluida España a través de la Guardia Civil. La cooperación permitió no solo cerrar más de 373.000 sitios web en la dark web, sino también identificar a 440 usuarios que habían recurrido a los servicios del sospechoso. Muchos de ellos son ahora objeto de investigaciones adicionales, ya que, según los investigadores, el intento de acceder a este tipo de contenidos los convierte en perfiles de alto riesgo.

Las consecuencias de la operación

De hecho, las pesquisas han tenido ya consecuencias penales en algunos casos. Durante los años de investigación, las autoridades actuaron de forma inmediata cuando detectaron situaciones de peligro real para menores. En agosto de 2023, por ejemplo, agentes del Landeskriminalamt de Baviera registraron el domicilio de un hombre de 31 años que había pagado 20 euros por uno de estos paquetes, intervención que derivó posteriormente en su condena.

El papel de Europol ha sido determinante para “coordinar el intercambio de información entre países, ofrecer apoyo analítico y rastrear los pagos en criptomonedas, una pieza clave para reconstruir la actividad del sospechoso y vincular a los usuarios con las transacciones”. Esta cooperación permitió finalmente poner nombre al responsable de una red que, durante años, operó bajo la apariencia de anonimato total.

Momento de la detención del productor de pornografía infantil en Argentina (Policía Nacional)

La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, destacó que la operación demuestra que “no hay lugar donde esconderse” cuando las fuerzas del orden colaboran estrechamente a nivel internacional. La investigación continúa abierta sobre más de un centenar de los clientes identificados.

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