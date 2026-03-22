Cientos de personas unen sus voces en Sevilla para pedir la paz

Sevilla, 22 mar (EFE).- Cientos de personas se han sumado este domingo a la convocatoria de la Plataforma Abierta por la Paz para reclamar que cese la guerra de Irán y la escalada bélica en Oriente Próximo, así como las del Congo y Sudán y los genocidios en el Sáhara, Palestina o el Líbano.

En este acto de denuncia y reivindicación ha participado a título personal la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, acompañada por el exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

La actividad se ha celebrado bajo el lema 'Hagamos nuestras voces cantando' y ha llenado de música una céntrica plaza de la capital hispalense, en el que se han podido ver banderas del Sáhara y de Palestina, entre otras.

Sobre el escenario se han sucedido las actuaciones del cantautor Daniel Mata y el rapero senegalés Oumar, junto a la propuesta de baile de Laila Al-khouli y la compañía de teatro La Cólquide, entre otras formaciones que han puesto el arte al servicio de la denuncia social.

“Sevilla no es indiferente ante la guerra. Hoy nuestras voces son el motor de un mensaje de esperanza y una herramienta de transformación social”, han señalado desde la Plataforma, que aglutina a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Una reivindicación que también han realizado a través de la palabra, con un discurso poético y metafórico que ha abundado en la importancia de poner fin a esos conflictos internacionales. EFE

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