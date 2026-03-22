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Cientos de personas reivindican en una marcha en Santander a las víctimas de El Bocal

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Santander, 22 mar (EFE).- Una marcha silenciosa en memoria de las víctimas del suceso de la pasarela de El Bocal ha recorrido el centro del Santander con cientos de personas, reivindicando la verdad de lo ocurrido y la dignidad de los seis fallecidos y la séptima joven, que quedó herida, al romperse esa estructura el pasado 3 de marzo.

En un recorrido que ha arrancado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, unas 400 personas, según la Policía Local de Santander, han avanzado en silencio hacia la plaza del Ayuntamiento de la ciudad.

Esta marcha se ha convocado por asociaciones vecinales, sociales y ecologistas tras el suceso de la pasarela de la senda costera donde el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes entre 19 y 22 años al colapsar esa estructura, mientras que otra chica, de 19 años, resultó herida y fue ingresada en el hospital.

En una pancarta, que encabezaba la marcha, se podía leer: "Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal. Plataformas ciudadanas".

En otras se leían mensajes exigiendo dimisiones en las instituciones involucradas en el suceso: 'Nos da igual Ayuntamiento o Costas, seis muertos, dimisiones YA', ponía en una de ellas.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la marcha, José María Fernández, de ARCA, una de las organizaciones convocantes, ha lamentado que se estén echando "balones fuera" y que nadie asuma responsabilidades por lo sucedido. "A esto se lo va llevar el aire todo", ha criticado.

A su llegada al Ayuntamiento, representantes de las asociaciones convocantes han leído un manifiesto en recuerdo de los seis fallecidos y por la pronta recuperación de la única superviviente del accidente.

"Cantabria llora por la pérdida de seis jóvenes que tenían todo el futuro por delante", ha comenzado la lectura, marcada por el apoyo a las familias de las víctimas y la denuncia de lo ocurrido, ya que "podría haber sido evitable", apuntan los convocantes.

También se han leído los nombres, edades y lugares de procedencia de los siete jóvenes, una cántabra de Igollo de Camargo, tres de Bizkaia y otra alavesa, además de una almeriense y otra castellano-manchega.

Y se ha asegurado a sus familias que "no están solas".

"Exigimos conocer qué falló, por qué y en qué circunstancias. Exigimos la verdad, transparencia y responsabilidad interinstitucional sobre una tragedia evitable", reclama el manifiesto.

También se ha pedido que no se obstaculicen las investigaciones y que, "gobierne quien gobierne y sea cual sea la institución competente", se actúe "con rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad".

"Nunca más", han coreado todos los asistente al término de la lectura, y ha habido un minuto de silencio que se ha roto con fuertes aplausos.

Además de vecinos y representantes de organizaciones y colectivos, en esta marcha han participado también representantes de partidos políticos.

Por este suceso de El Bocal hay una investigación judicial en marcha.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander abrió diligencias tras los hechos y ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación para la atención de avisos, porque un día antes del suceso un vecino hizo una llamada que alertaba del mal estado de la pasarela.

También ha pedido información sobre si existían quejas sobre el estado de conservación de la pasarela, y ha acordado la designación de un perito judicial para que emita un informe. EFE

egg/ppc/lml

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