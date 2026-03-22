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El Castellón busca la estela del ascenso directo; la Cultural, la de la salvación

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Castellón/León, 22 mar (EFE). El Castellón recibe este lunes a la Cultural y Deportiva Leonesa con el ánimo de cortar la dinámica negativa y sumar una victoria que le mantenga en la estela del ascenso directo, ante un rival que, por su parte, no quiere quedarse fuera de la pelea por la salvación.

Los albinegros, que llegaron a estar líderes hace unas semanas, encadenan tres derrotas consecutivas que le han hecho caer a la quinta posición. Está a tiro de los primeros, pero también pueden ser alcanzados por sus perseguidores.

El equipo de Pablo Hernández, que volverá al banquillo tras dos partidos de sanción, llega a este encuentro sacudido por el 'virus FIFA', dado que, al jugarse el partido el lunes, ya no podrá contar con Brian Cipenga ni con Awer Mabil, convocados con las selecciones de Congo y Australia, respectivamente. Tampoco está disponible Jérémy Mellot, por sanción, y Douglas Aurélio, por lesión.

La primera incógnita está en el lateral derecho, que podría ocupar Raúl Sánchez. Pablo Santiago jugaría en una de las dos bandas e Isra Suero podría entrar en el once inicial para jugar en el enganche junto a Álex Calatrava.

Por su parte, la Cultural Leonesa concluye mañana en Castellón su particular Tourmalet ante los equipos aspirantes al ascenso para intentar reengancharse a sus opciones de permanencia y evitar superar su peor registro de jornadas sin ganar -trece- en la categoría de plata.

El equipo de Rubén de la Barrera, que desde su llegada al banquillo aún no ha logrado sumar, después de tres derrotas con ocho goles encajados y tan solo uno anotado, contará con toda su plantilla, a excepción del centrocampista serbio Nemanja Radoja y el extremo brasileño Lucas Ribeiro, lesionados.

De la Barrera ha ido modificando en todos sus partidos el once de salida, sin dar con un equipo definido, también por las lesiones, modificando en alguna ocasión, incluso, el dibujo táctico, aunque siempre marcado por una alternativa más ofensiva que su predecesor en el banquillo, José Ángel Ziganda.

Los culturalistas, que ofrecieron una mejoría en su juego frente al líder Racing de Santander, pese a la derrota en los minutos finales (1-2), necesitan romper una dinámica negativa que les ha llevado a colocarse en la penúltima posición, e incluso con la opción de iniciar el choque de mañana como colistas si el Mirandés fuera capaz de derrotar hoy al Real Valladolid.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Raúl Sánchez, Lucas Alcázar, Sienra, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Suero, Calatrava y Camara.

Cultural Leonesa: Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Maestre; Iván Calero, Chacón, Tresaco y Collado.

Árbitro: Alejandro Morilla.

Hora: 20:30

Estadio: SkyFi Castalia. EFE

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qrg/nhp/fps/igg/jpd

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