ERC replica a Montero que su pacto es un concierto económico para Cataluña y avisa que no apoyará los PGE si no cumplen

Esquerra Republicana (ERC) ha salido al paso de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha querido dejar claro que el pacto con el PSC sí incluye un "concierto económico" para Cataluña, avisando de que los independentistas no apoyaran los Presupuestos Generales "si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo" para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En un comunicado este miércoles, los republicanos han asegurado que en caso de incumplimiento del pacto "los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones". ERC también ha respondido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha subrayado que los republicanos y el PSC acordaron un "concierto económico, aunque no lo quiera llamar así". El comunicado llega después de que Montero haya sostenido que el pacto con ERC "ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación" autonómica. "CONTEXTO DE PRESIONES" "Entendemos las declaraciones de la vicepresidenta Montero en un contexto de presión por parte del resto de comunidades autónomas y partidos políticos, pero sabe perfectamente qué es lo que se firmó: el concierto económico, aunque no lo quiera llamar así", ha defendido el partido. En declaraciones, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha sostenido que si Montero no quiere hablar de "concierto económico, le puede llamar de otra manera", pero ha subrayado que se trata de la financiación singular, y ha insistido en que se debe cumplir el acuerdo.

Compartir nota: Guardar Nuevo