IU abogará por la unidad electoral en la izquierda: "Guste más o menos, con fragmentación no hay gobiernos progresistas"

El coordinador de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha apelado a la necesidad de trabajar en la unidad electoral entre la izquierda alternativa al PSOE y que le preocupa un contexto de "fragmentación" de cara a los próximos comicios electorales, pues ello dificultaría las opciones de revalidar un gobierno progresista "guste más o menos" esa realidad. En una entrevista con Europa Press, también ha reafirmado que IUno va a estar presente en las estructuras internas de Sumar como partido, dado que ya está asumido que esta formación no es "un paraguas" de organizaciones, sino un partido más, por lo que aboga por desplegar mecanismos de coordinación estable entre todos los partidos de la coalición. Preguntado sobre si habría que hablar con Podemos, que a finales del pasado año rompió con Sumar, y si habría que explorar con los 'morados' una futura reagrupación de la izquierda alternativa, Maíllo ha indicado de forma genérica que existe una realidad con una ley electoral "castiga mucho la fragmentación" y pérdida de "mucha potencialidad" en términos de escaños. ¿REAGRUPAR A PODEMOS? "Guste más o menos, si hay fragmentación no hay gobierno progresista en el futuro", ha razonado para proclamar que la realidad política ya no es como a principios del siglo XXI y que el PSOE "nunca" va a volver a los tiempos donde obtenía mayoría absoluta por sí mismo. En consecuencia, ha detallado que IU se va a posicionar siempre con una "responsabilidad histórica" para evitar que el PP y la extrema derecha puedan llegar a la Moncloa en el futuro. "Sobre esa esa responsabilidad histórica todos podemos ponernos a la altura del reto que se nos exige", ha ahondado. Por ejemplo, ha desgranado que IU, desde su amplia extensión territorial, quiere "jugar un papel importante" con "mayor o menor" protagonismo, pero sin "ningún tipo de límite ni complejo", en la construcción de espacios unitarios para propiciar gobiernos y políticas progresistas, que solo son posibles desde la unidad. "Si ahora es diabólica la situación de la política parlamentaria, imagínense con un espacio de fragmentación. Nosotros desde esa constatación lo que planteamos es la voluntad de crear espacios unitarios, construidos con métodos democráticos y una aceptación de las diferencias entre partidos con tradiciones diferentes", ha razonado Maíllo. Cuestionado sobre las experiencias de las coaliciones 'Por Andalucía' o 'Contigo Navarra', que agrupan varias formaciones y donde está presente Podemos, ha subrayado que se deben cuidar estas confluencias al igual que 'Unidas por Extremadura', dado que son espacios de transversalidad que "no se han roto". LA FASE DE LOS HIPERLIDERAZGOS TERMINÓ, LAS ORGANIZACIONES SON CLAVE También ha precisado que el ciclo político de la última década en la izquierda alternativa evidencia que la etapa de los hiperliderazgos ha terminado ,dado que ahora hay una tendencia de "repliegue" donde las organizaciones adquieren un valor más relevante. No obstante, el líder de IU ha precisado que tiene que haber siempre una referencia política en el espacio, pero no sin una base organizativa sólida por debajo. "Eso se ha acabado porque, además, no llega a ningún sitio", ha enfatizado Maíllo, máxime tras una etapa de "mutación constante", sobre todo "terminológica" en la oferta electoral a la izquierda del PSOE. "No podemos depender de la voluntad de una persona que cuando desaparece, desaparece el proyecto (...) Todo proyecto político que se pretenda no puede depender de la trayectoria personal, por muy brillante que sea de una sola persona", ha argumentado Maíllo. IU NO VA A ESTAR EN "NINGÚN PARAGUAS DE NADIE" Respecto a si IU contemplaría formar parte de los órganos de Sumar, como su Consejo de Coordinación y la Ejecutiva, como se planteaba inicialmente en el documento organizativo de esta formación, Maíllo ha respondido que "clarisimamente no" y que la autonomía de cada organización la tienen claro ellos como los compañeros del Movimiento Sumar. "Nosotros no vamos a pertenecer a ningún paraguas de nadie obviamente", ha destacado para añadir, a continuación, que también en Sumar han asumido que son un "partido más", al igual que IU o Más Madrid por ejemplo. ABOGA POR ESPACIOS DE COORDINACIÓN "NORMALIZADOS" EN SUMAR Eso sí, ha precisado que el deseo de IU es que el frente amplio conformado en la coalición electoral que se gestó en las pasadas elecciones generales tuviera mecanismos de coordinación "normalizados", dado que eso potencia "mucha complicidad". "Eso crea una especie de identidad, en la que la gente siente que, con independencia a que organización tenga mayor o menor simpatía, sabe que hay un espacio común que va a ser como un roble fuerte y sólido en defensa de las clases populares", ha desglosado. Por tanto, Maíllo ha dicho que a IU le gustaría tener espacios "articulados" de coordinación y colaboración entre todos los partidos. Pero que si finalmente no se asentaran, son "muy pragmáticos" y se volcarán en los instrumentos de diálogo existentes, como el erigido en el grupo parlamentario en el Congreso donde hay una dinámica "muy positiva" como se aprecia en el debate sobre los futuros Presupuestos Generales de 2025.

