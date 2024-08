La dirección de Junts avala la reaparición y huida de Puigdemont, que tendrá una participación activa en su congreso

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desvelado que todos los miembros de la ejecutiva del partido han avalado este lunes la reaparición y posterior huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont antes de la investidura de Salvador Illa, a la vez que ha adelantado que tendrá una "participación activa" en el congreso extroardinario de la formación de finales de octubre. En una rueda de prensa este lunes, Turull ha asegurado que desde Junts no imaginan "un relanzamiento de la estrategia independentista desde el liderazgo de Junts per Catalunya sin la participación activa" de Puigdemont en todo el proceso precongresual. Asimismo, ha afirmado que Puigdemont ha tenido "un papel también muy activo" en la reunión de la ejecutiva del partido este lunes, en la que han participado los miembros de la ejecutiva, los diputados en el Parlament, los del Congreso y los senadores. Turull ha asegurado también que todas las personas que han participado en la reunión han compartido que "la decisión y lo que pasó el día 8 fue la correcta", en relación a los acontecimientos en los que Puigdemont regresó a Barcelona, dio un mitin y posteriormente se fugó antes de la investidura de Illa. "No ha habido nadie de las 66 personas en la ejecutiva que dijera que lo que se hizo el jueves no se tendría que haber hecho de la manera en la que se hizo", ha sostenido en referencia a la reaparición de Carles Puigdemont en Barcelona y su posterior huída a Bélgica.

Compartir nota: Guardar Nuevo