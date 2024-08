PP quita importancia a que el CGPJ aún no haya elegido Presidencia y recuerda que los políticos tardaron años en pactar

El vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha restado este miércoles importancia al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya sido capaz, tras tres jornadas de votaciones, de elegir a la persona que ocupará su Presidencia y ha recordado que su partido y el PSOE tardaron "años" en llegar a un acuerdo para renovar este órgano. En declaraciones a las puertas de la sede nacional del partido, el dirigente 'popular, se ha negado a hablar de "bloqueo" en el seno del órgano de gobierno de los jueces. "Yo lo que estoy viendo es a los vocales negociar y confío en que sean capaces de llegar a un acuerdo", ha dicho, incidiendo en que los partidos deben "mantener con todas sus consecuencias" su compromiso de que sean los miembros del Consejo quienes designen a quien quieran para presidirlo. NO ALARMARSE En este contexto, ha señalado que los vocales llevan "tan sólo un mes" en esta tarea y que los partidos se tiraron "unos cuantos años" negociando, por lo que considera que sería "un poco patético" alarmarse por el hecho de que aún no haya un acuerdo sobre la persona que ocupará también la Presidencia del Tribunal Supremo. "Yo tengo puesta toda la confianza en la independencia de la Justicia, en la independencia del Consejo y la esperanza de que esa negociación pueda conducir a algún sitio. Creo que, honestamente, todavía no debe hablarse de bloqueo porque no lo hay, lo que hay es una negociación y deben encontrar una presidenta o un presidente que los represente a todos", ha resumido. SIN FECHA PARA VOLVER A VOTAR Los vocales hicieron su tercer intento de elegir Presidencia el pasado lunes, tras tres sesiones de votaciones en las que ninguno de los aspirantes alcanzó el mínimo de 12 votos que se requieren para la elección. Tras erigirse como los más votados la primera sesión, los magistrados del sector progresista Pilar Teso (propuesta por los vocales progresistas) y Pablo Lucas (que estaba en la terna de los conservadores) empataron a diez votos en el segundo intento. En la tercera sesión se volvió a punto inicial y había que elegir entre ellos dos y los también magistrados del Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet y Carmen Lamela. Ante la falta de acuerdo, los vocales optaron por no fijar una nueva fecha para volver a votar y han preferido seguir negociando para intentar consensuar un nombre antes de convocar una nueva votación.

