España

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Guardar
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 31 de marzo, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de marzo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 5, 7, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “La mayor señal de que estás en una relación sana es la manera en la que os reconciliáis”

El secreto de una pareja feliz no está en evitar conflictos, sino en tener seguridad y el respeto

Silvia Severino, psicóloga: “La mayor señal de que estás en una relación sana es la manera en la que os reconciliáis”

Cinco desayunos altos en proteína y saciantes para ganar masa muscular esta primavera

Aprende a preparar estas opciones fáciles y nutritivas para empezar el día con energía

Cinco desayunos altos en proteína y saciantes para ganar masa muscular esta primavera

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

A pesar de experimentar este martes un ligero avance en la última sesión del mes, donde el Ibex ha sumado un 0,47% y ha cerrado en 17.049,6 puntos, el balance mensual es negativo

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, nueva pareja sorpresa tras ser pillados durante un apasionado beso: sus citas más allá de la diferencia de edad

‘El tiempo justo’ ha adelantado la portada de la revista ‘Lecturas’ que protagonizará está nueva pareja de actores

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, nueva pareja sorpresa tras ser pillados durante un apasionado beso: sus citas más allá de la diferencia de edad

Un estudio paga 400 euros a quien se vaya un mes a vivir a 2300 metros de altura en los Alpes italianos

El objetivo es analizar cómo responde el cuerpo humano a una exposición prolongada a altitudes moderadas

Un estudio paga 400 euros a quien se vaya un mes a vivir a 2300 metros de altura en los Alpes italianos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

Un detective graba a una camarera diabética tomándose un cóctel azucarado mientras estaba de baja: el despido es improcedente

Robles reconoce que las bases de Rota y Morón siguen operativas pero subraya que “en ningún caso” pueden servir para apoyar la guerra en Irán

ECONOMÍA

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

Si vas a viajar esta Semana Santa, esto es lo que te costará la gasolina: hasta 76 céntimos de diferencia por litro en una misma provincia

El déficit de la Seguridad Social cae a su nivel más bajo de 15 años debido al aumento del empleo y de los ingresos por cotizaciones

La mejor opción para adelantar tu herencia sin errores: aprende a diferenciar entre donación y pacto de mejora

DEPORTES

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana