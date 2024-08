El PSdeG acusa a Rueda de hacer "economía ficción" en financiación: "Galicia no perderá un solo euro, todo lo contrario"

El responsable de Economía y Empleo de la Ejecutiva del PSdeG, Abel Losada, ha respondido este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la financiación autonómica, acusándolo de "difundir información sin contrastar" y de "actuar en contra de los intereses de las gallegas y de los gallegos en beneficio del Partido Popular". Losada ha rechazado las afirmaciones de Rueda, quien sostuvo que Galicia perdería 444 millones de euros anuales en el nuevo escenario de financiación, con el trasfondo del preacuerdo alcanzado por los socialistas con ERC. "Dejen ya de mentir, saben perfectamente que Galicia no perderá un solo euro, todo lo contrario", ha afirmado Losada, en unas declaraciones difundidas por el PSdeG, al tiempo que ha subrayado que Galicia "recibirá este año un total de 9.374 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, la cifra más alta de la historia". Esta cuantía, ha añadido, supone un incremento del 67% respecto a los 8.788 millones de euros recibidos en 2023. Además, al sumarse la liquidación del ejercicio de 2022, ha incidido en que Galicia dispondrá de un total de 10.576 millones de euros este año, lo que representa 1.177 millones más que el año anterior. Estos datos, según Losada, "demuestran el compromiso del Gobierno de España con la suficiencia de recursos para todos los territorios, garantizando así la máxima calidad en la prestación de los servicios públicos". "ECONOMÍA FICCIÓN" El socialista ha acusado a Rueda de seguir una estrategia de "economía ficción", al tiempo que ha afeado que sus declaraciones sobre la pérdida de 444 millones de euros son "insostenibles", ya que el modelo de financiación no está cerrado y los datos no son conocidos. Losada ha destacado que esta actitud de Rueda "responde más a los intereses de Feijóo y del PP a nivel estatal que a los de los gallegos". En este sentido, ha hecho un llamamiento "a la prudencia y transparencia" y ha recordado a Rueda que "aún tiene pendiente justificar el sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, una cifra, esta sí, auditada y cuantificada que representa una responsabilidad política evidente". Además, le ha retado a explicar el destino de los 1.500 millones de euros en fondos europeos recibidos a través del Gobierno de España, y a "hacerlo con total transparencia para que los agentes económicos y sociales de Galicia conozcan el uso dado a los recursos". Ha concluido instando al Gobierno de la Xunta a "dejar de difundir información no contrastada y manipulada y a centrarse en la realidad, que es favorable para Galicia gracias al actual sistema de financiación". "Galicia sólo pierde cuando gobierna el PP", ha zanjado.

