Quique Llopis, a semifinales de 110 vallas; Asier Martínez, a la repesca

París, 4 ago (EFE).- El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 vallas, accedió a las semifinales de los Juegos Olímpicos por la vía directa, mientras que el navarro Asier Martínez tendrá que buscar su billete a la siguiente ronda en la repesca al no clasificarse por puestos ni tiempos.

Quique Llopis y Asier Martínez se estrenaron en el Estadio de Francia, en los Juegos Olímpicos de París, en la primera ronda, en la que los tres primeros de cada serie y aparte los tres mejores tiempos del resto de participantes daban el pase a las semifinales.

Llopis compitió primero. Lo hizo en la serie 2 y concluyó segundo con 13.28, solo por detrás del japonés Rachid Muratake (13.22).

"Las sensaciones son muy buenas, incluso he corrido con cierta relajación la fase de lanzada por no acabar de arriesgar. Estoy contento y con confianza de cara a las semifinales", dijo Llopis, al concluir su carrera.

Diez minutos más tarde tomó la salida Asier Martínez, semifinalista en los últimos Europeos de Roma. El navarro, pese a un tiempo de reacción de 0.141, el más bajo de los ocho en carrera, finalizó cuarto con 13.47, a dieciséis centésimas del ganador de la serie, el senegalés Louis Francois Mendy.

"No ha sido suficiente. No he corrido bien, esas ultimas vallas no han sido buenos, no he metido la velocidad creciente que tenia que haber metido. Toca ir a la repesca, iré con todo. Hace falta más y voy a por más, desde luego", comentó Asier.

En las semifinales también están el estadounidense Grant Holloway, campeón olímpico en Tokio, que registró 13.01, el más rápido, y el jamaicano Hansle Parchment, subcampeón en la ciudad japonesa y que en París logró el pase en la primera ronda por tiempos (13.43). EFE

drl/ism