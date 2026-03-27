Espana agencias

El Frigoríficos, obligado a reaccionar tras su decepcionante actuación en la Copa

Guardar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 27 mar (EFE).- Herido en su orgullo por la vergonzosa imagen ofrecida ante el Anaitasuna en la Copa del Rey, el Frigoríficos del Morrazo retoma este sábado la Liga Asobal visitando al Logroño La Rioja, segundo clasificado.

El duelo ante el conjunto dirigido por Miguel Ángel Velasco no parece el ideal para que los gallegos se reencuentren con la victoria, pero su delicada situación clasificatoria, con solo dos puntos de renta sobre la zona de descenso y uno sobre el puesto de promoción que ocupa el Huesca, le obliga a no renunciar a ningún partido.

Las opciones de convertirse en el primer equipo en doblegar al Logroño en su pista pasarán por mejorar el rendimiento defensivo ofrecido en Pamplona, donde fue especialmente débil en la zona central del 6.0, y reducir el número de pérdidas de balón para evitar que el rival pueda armar su letal juego de contraataque.

Para este encuentro, que comenzará a las 20.30 horas y será dirigido por los colegiados Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez, Quique Domínguez sigue teniendo la baja del primera línea Samu Pereiro, en la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. EFE

dmg/jpd

Últimas Noticias

El PP cree que Sánchez nombra a Cuerpo para no señalar a ningún sucesor y seguir al frente

Infobae

El Hospital del Mar, pionero en usar equipos precisos para detectar el cáncer de pulmón

Infobae

Motociclismo, con M de Murcia

Infobae

Bellerín: "La Champions sería un hito para el club"

Infobae

Identifican a un conductor a 201 kilómetros por hora en un tramo de 90 en Cantabria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

Un conductor accidentado logra que una aseguradora le indemnice con más de 60.000 euros tras discutir la valoración de sus secuelas en los tribunales

Un contrato de Cultura revela que la Iglesia tiene 171.000 bienes catalogados como “históricos” y que inventariarlos costará 772.000 euros

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

ECONOMÍA

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”