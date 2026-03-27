El Frigoríficos, obligado a reaccionar tras su decepcionante actuación en la Copa

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 27 mar (EFE).- Herido en su orgullo por la vergonzosa imagen ofrecida ante el Anaitasuna en la Copa del Rey, el Frigoríficos del Morrazo retoma este sábado la Liga Asobal visitando al Logroño La Rioja, segundo clasificado.

El duelo ante el conjunto dirigido por Miguel Ángel Velasco no parece el ideal para que los gallegos se reencuentren con la victoria, pero su delicada situación clasificatoria, con solo dos puntos de renta sobre la zona de descenso y uno sobre el puesto de promoción que ocupa el Huesca, le obliga a no renunciar a ningún partido.

Las opciones de convertirse en el primer equipo en doblegar al Logroño en su pista pasarán por mejorar el rendimiento defensivo ofrecido en Pamplona, donde fue especialmente débil en la zona central del 6.0, y reducir el número de pérdidas de balón para evitar que el rival pueda armar su letal juego de contraataque.

Para este encuentro, que comenzará a las 20.30 horas y será dirigido por los colegiados Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez, Quique Domínguez sigue teniendo la baja del primera línea Samu Pereiro, en la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. EFE

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