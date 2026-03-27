Cinco detenidos en Ávila con 2.050 kilos de tendido telefónico en una furgoneta

Ávila, 27 mar (EFE).- La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Arévalo (Ávila), ha detenido a cinco personas como supuestas autoras de un delito de receptación de cobre en la AP-6, donde fue interceptada una furgoneta con 2.050 kilos de tendido telefónico.

La interceptación del vehículo se produjo el pasado 25 de marzo a la altura del kilómetro 129,000 de esa autopista, en el norte de la provincia de Ávila, ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

En esa jornada, especialistas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arévalo, junto con una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Adanero (Ávila), dieron el alto a una furgoneta y sus dos ocupantes emprendieron la huida a pie campo a través, dejando el vehículo abandonado.

Una vez realizado el registro de la furgoneta, los agentes hallaron en su interior una "importante cantidad" de tendido telefónico ya cortado, parte del cual se encontraba pelado; una escalera de dos tramos; cuatro cizallas de grandes dimensiones; guantes y prendas de ropa.

Ante esta situación, fue activado un dispositivo que culminó con la localización de los individuos huidos cuando intentaban acceder a otro vehículo ocupado por tres personas, que habían acudido a recogerlos.

Al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida, siendo interceptados por el despliegue policial desplegado en esta zona de la comarca abulense de La Moraña.

Las cinco personas fueron identificadas y detenidas como presuntas autoras de un delito de receptación, al no poder demostrar la procedencia lícita del tendido telefónico, quedando a disposición de la autoridad judicial competente, junto con 2.050 kilogramos de cableado de cobre.

Se continúa investigando para tratar de devolver a su legítimo propietario el cable intervenido.EFE

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