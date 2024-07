Rueda critica a Sánchez por "atacar" a Peinado y "utilizar la maquinaria del Estado" en una situación "personal"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado este miércoles el paso dado por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al querellarse por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. En declaraciones a los medios, en un acto en Ames (A Coruña), Rueda ha reprobado que el presidente del Gobierno "perdiese una enorme oportunidad" de dar explicaciones y optase por "atacar a un juez que está haciendo su trabajo". Además, ha afeado que "utilizó la maquinaria del Estado en una situación absolutamente personal". A juicio del también líder del PP gallego, Sánchez tenía "dos opciones" en la pasada jornada: "responder a las preguntas del juez y dejar claro lo que siempre dice, que no hay nada y que no tiene nada que ocultar, que la transparencia es lo que más le importa y que está absolutamente tranquilo" o la vía elegida, acogerse a su derecho a no declarar. "Optó por la primera, no responder a ninguna pregunta y atacar a un juez que, en mi opinión está haciendo simplemente su trabajo. Si el trabajo del juez es investigar y hacer preguntas, lo lógico hubiera sido responder a esas preguntas y evidenciar en lo que siempre insiste, pero no lo hizo", ha lamentado. Además, ha puesto el acento en la coincidencia de que trascendiesen "noticias que dejan muy intranquilos" --como el acuerdo con ERC en Cataluña-- y que, bajo su punto de vista, intentaban "tapar" la citación para declarar de Sánchez. Así, ha concluido que Sánchez perdió este martes "una enorme oportunidad" de que "concordase, por lo menos una vez, lo que proclama con la realidad" --en relación a que está "tranquilo" y no tiene "nada que ocultar"--. "No lo hizo y, además, utilizó la maquinaria del Estado en una situación absolutamente tranquilo", ha aseverado.

