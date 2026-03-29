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Mauro Schmid ganador final de la Semana Coppi e Bartoli tras emocionante última etapa

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) se ha proclamado vencedor final de la 41 edición de la Semana Coppi e Bartoli una vez disputada la quinta y última etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, de  165.5 km, en la que se impuso tras un duelo hasta el último metro con el anterior líder, el francés Axel Laurence (Ineos).

La bonificación fue decisiva para el triunfo de Schmid (Bulach, 26 años), el corredor más regular de la Semana Coppi e Bartoli con 3 segundos puestos y un triunfo de etapa. Acumula en su palmarés 13 victorias, la quinta de una temporada bastante próspera para el ciclista helvético.

La última etapa estuvo marcada por una fuga de 5 hombres que claudicaron a 25 km de meta, antes del ascenso a la segunda dificultad del día, el Monte Stella (4.6 km al 8.7 %). En este ascenso se rompió el pelotón con el ataque del sudafricano Alan Hatherly (Jayco), a quien se unió el suizo Mauro Schmid en un movimiento por la etapa y la general.

Schmid se encontraba a 2 segundos del líder francés Axel Laurance, así que vio la pista despejada para aprovechar de conquistar el liderato definitivo. Hatherly y Scmid iniciaron juntos los 10 km restantes en bajada desde la cima del Stella en busca de la meta en Gemona del Friuli.

Persecución emocionante. Dos contra un grupo de perseguidores a 15 segundos donde estaba Laurance, a la desesperada para tratar de evitar el estropicio el último día. El francés se la jugó atacando a fondo en la bajada. Se puso a tan solo 5 segundos del rival suizo a 3 de meta, y acabó echando el lazo al dúo de cabeza.

Intriga total con el título en 2 segundos. Los tres intentaron el despegue para evitar el esprint y cosechar algunos segundos que podían ser decisivos, pero la resolución se produjo por velocidad. Atacó Laurance de lejos, pero la respuesta de Schmid fue contundente, suficiente para hacerse con la etapa y la general. La tercera plaza para Hatherly.

  Schmid sucede en el palmarés al británico Ben Tulett, ganador en 2025. EFE

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