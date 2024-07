PSOE balear evita opinar sobre el acuerdo ERC-PSC "sin haberlo visto" y dice que será "bueno" para Cataluña y España

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha evitado pronunciarse sobre la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma "sin haberlo visto", pero ha considerado que será "bueno para Cataluña y también para España". "Hasta que no veamos el acuerdo es complicado pronunciarse", ha señalado Garrido este miércoles en una rueda de prensa, en la que ha criticado que "también es complicado" que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se pueda pronunciar en contra. En cuanto a las críticas de la líder del Ejecutivo balear, quien dijo este martes que el acuerdo ERC-PSC representaba un "ataque frontal" al resto de autonomías, la diputada socialista ha apostillado que Prohens tiene que "dejar de mirar que pasa en otras comunidades autónomas y mirar que pasa en la suya". Igualmente, ha criticado la "estrategia Ayuso de confrontación con el Gobierno de España" que, a su parecer, sigue Prohens. Preguntada por si este modelo interesaría a Baleares, Garrido ha reiterado que primero hay que leer el acuerdo. Asimismo, ha defendido que Baleares ha sido una comunidad "totalmente reivindicativa" en el tema de la financiación. "Que tengamos el Régimen Especial Fiscal de Baleares (REB) no quiere decir que renunciemos a nuestro sistema de financiación, una cosa no quita la otra", ha subrayado. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, quien ha indicado que el Govern "debe recuperar" el trabajo realizado en la anterior legislatura para mejorar la posición de financiación. "Que lo plantee de forma seria, no desde la confrontación", ha dicho. REUNIÓN ENTRE PROHENS Y SÁNCHEZ Por otra parte, interrogada por la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la líder del Ejecutivo autonómico, la socialista ha destacado que Baleares ha sido de las primeras comunidades autónomas en reunirse con Sánchez. "Desde el PSIB sabemos que Pedro Sánchez conoce perfectamente la realidad de Baleares y que continuará ofreciendo soluciones", ha subrayado. En esta línea, ha asegurado que la iniciativa de la reunión fue del presidente del Gobierno y que el encuentro estuvo enmarcado en "el respeto y la máxima normalidad institucional". Además, Garrido ha destacado que los "únicos" presidentes de España que han pisado el Consolat de Mar han sido de izquierdas. "Los de la derecha en ningún momento lo han hecho", ha afeado.

