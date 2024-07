El juez del 'caso Begoña Gómez' toma declaración este jueves como imputado al empresario Juan Carlos Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tomará declaración este jueves en calidad de investigado al empresario Juan Carlos Barrabés después de que anulara su citación del pasado lunes por causas médicas. Esta nueva cita está programada para las 12.00 horas y la misma, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tendrá lugar por videoconferencia, tal y como ocurrió en la ocasión en la que declaró en calidad de testigo. Esta nueva comparecencia tiene lugar, además, después de que la defensa de Barrabés haya recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra. En su declaración como testigo, que se celebró el pasado 15 de julio, el empresario aseguró haber mantenido varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con Begoña Gómez, y que en dos de ellas estuvo presente Pedro Sánchez, según explicaron en declaraciones a los medios varias de las acusaciones populares --Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias-- que asistieron al interrogatorio. Sin embargo, otras fuentes jurídicas también presentes en su declaración matizaron a esta agencia de noticias que Barrabés había hablado de cuatro o cinco reuniones en La Moncloa con Begoña Gómez para tratar sobre el máster que impartía, pero que con el presidente sólo estuvo en una ocasión con motivo de una reunión con directivos del sector de la innovación y sin estar presente la esposa de Sánchez. LA DENUNCIADE MANOS LIMPIAS En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusaba a Begoña Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno. "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", decía. Según el sindicato, uno de esos empresario "beneficiados" por las "recomendaciones o avales" de Begoña Gómez era Barrabés, a cuyas empresas se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. EL INFORME UCO Un informe elevado en mayo al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía, sin embargo, que descartaba que la intervención de Begoña Gómez decantara adjudicaciones a empresas de Barrabés. Tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario, la UCO concluía que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que estaban en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo "la mejor puntuación" en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera. Añadían, no obstante, que con la normalización de las puntuaciones y aplicando el porcentaje de peso de cada criterio, las dos UTE en las que estaba Innova Next obtuvieron la mejor puntuación en los cuatro contratos. EL MÁSTER Y LAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN Sobre la relación de Barrabés y Gómez, los agentes destacaban que el primero es profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, y que ella apoyó a las UTE de Barrabés con cartas de declaración de interés y apoyo. Suman a esto que también coincidieron en dos eventos. El primero en junio de 2019 organizado por el IE Africa Center y el Grupo Barrabés en el IFEMA de Madrid, y el segundo en enero de 2020 que tuvo lugar en el Barrabés Growth Space, al que también asistió Javier Hidalgo (exCEO de Globalia). "Sobre el presunto impacto que habrían tenido las supuestas cartas" para favorecer a la UTE participada por Barrabés, la UCO recuerda que en los dos expedientes que las incluyeron participaron el director de Red.es, David Cierco, y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto. "Respecto a ambos, no se ha encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones con Begoña Gómez", apunta, para aclarar que no aprecia vínculos entre Begoña Gómez y las personas de Red.es que habrían tenido la capacidad de decidir sobre esas adjudicaciones analizadas.

Compartir nota: Guardar Nuevo