Diego García Carrera: "Llego a París transformado como deportista y como persona"

París, 30 jul (EFE).- El marchador madrileño Diego García Carrera, medallista de bronce en 20 km en el Europeo de Múnich 2022, declaró a EFE que afronta los Juegos Olímpicos de París en un buen momento y "transformado como deportista y persona" tras una conversación seria el pasado año con su entrenador, José Antonio Quintana.

Diego García Carrera, de 28 años, afronta sus segundos Juegos en París. En los primeros, en Tokio 2020, fue sexto.

"Quiero sacar mi mejor versión. Puede sonar un poco tibio, pero en realidad es lo contrario, llevo más de diez años en la élite y sé lo difícil que es sacar tu mejor día o la máxima capacidad. Lo que a mi me vale ahora mismo es el cien por cien de mi rendimiento. Todo lo que no sea eso será un objetivo no cumplido. Es un objetivo bastante ambicioso y que me gustaría conseguir", dijo García Carrera, que entrará en acción en París el 1 de agosto en los 20 km marcha.

El marchador español llega a París con ánimos renovados tras un irregular 2023, en el que no salieron bien las cosas en el Mundial de Budapest, en el que terminó en el puesto 39 muy lejos de las primeras posiciones.

"Cuando miro un año atrás me veo terminando de competir en Budapest decepcionado. Hice un papel muy malo. Tuve una conversación con mi entrenador, al que le estoy muy agradecido, y que marcó mi carrera. El reto que me puso y la condición para seguir entrenándome, ese acuerdo para seguir juntos, fue la exigencia de por fin dar el cien por cien", confesó.

"Me habló de llegar a estos Juegos con la sensación de, mirando atrás, haberlo dado todo y no tener la espinita de decir que podía haber hecho esto y me podía centrar en otra cosa. Yo hago muchas actividades al mismo tiempo y el atletismo tiene que ocupar el cien por cien de tus preocupaciones. Miro atrás y siento una tranquilidad muy grande", señaló.

"Ahora he hecho todo lo que está en mi mano. La preparación ha salido bien, no he sufrido contratiempos. Sin alejarme de mis objetivos, esto es un éxito y estoy agradecido a mi entrenador por darme un impulso y darme este cambio personal. Por transformarme como deportista y como persona. Estoy satisfecho porque ha salido bien", comentó.

Las últimas semanas de preparación, Diego García Carrera ha realizado junto a otros integrantes de la selección una concentración en León, "una ciudad muy cómoda, que nos gusta mucho", también una estancia en Navacerrada, para trabajar la altitud, y una fase final en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. "Donde siempre, ahí me siento muy a gusto". EFE

