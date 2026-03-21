Orbán señala a Abascal como su "jefe" y dice que es "el mejor líder" que se podría pedir

Durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Budapest, Santiago Abascal, presidente de Vox, manifestó que la próxima elección en Hungría será determinante no solo para la soberanía nacional, sino para el porvenir de todo el continente europeo. El dirigente español sostuvo ante los medios que “Hungría es el bastión, la fortaleza más importante para conseguir asaltar el búnker de Bruselas, dado que ha jugado un papel histórico en los últimos años”, e insistió en que un revés de Viktor Orbán en los comicios supondría que “Europa dejaría de ser Europa a pasos agigantados”.

De acuerdo con información publicada por el medio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dedicó una intervención en la CPAC para subrayar su afinidad con Abascal, describiéndolo como su “jefe” y declarando: “No se podría querer un líder mejor que tú”. Esta declaración fue recibida con aplausos por los asistentes al evento, considerado por Vox como “uno de los principales encuentros del movimiento patriota”.

El evento, que se celebra con el lema ‘Rumbo a la victoria’, ha reunido en la capital húngara a una amplia representación internacional de líderes de derecha y ultraderecha. Según detalló el organizador del evento en su sitio web, además de Orbán y Abascal, han participado el presidente argentino Javier Milei, la líder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, y André Ventura, fundador del partido portugués Chega. El programa también incluyó la presencia del primer ministro checo Andrej Babis, el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, entre otras figuras.

El medio reportó que Abascal viajó a Budapest tanto para integrarse al evento como para apoyar la candidatura de Orbán en vista de las próximas elecciones de abril. En sus declaraciones públicas, Abascal expresó que Orbán “tiene mucho por hacer” y advirtió acerca de las implicaciones que tendría su derrota en términos de la identidad europea.

Durante el intercambio de elogios, Abascal devolvió las palabras de reconocimiento y consideró que Orbán es “el verdadero líder”. Valoró, según publicó el medio, que el primer ministro húngaro “ha puesto las primeras piedras en la construcción de la unión de patriotas y conservadores en Europa” y ha sido blanco de la mayor parte de los ataques, expresando que “es justo reconocérselo”.

Según consignó la misma fuente, la CPAC de Budapest se ha destacado en su edición actual por congregar a los principales referentes de la derecha europea y latinoamericana en un contexto electoral marcado por el debate sobre el rumbo político del continente y la influencia de las ideas nacionalistas frente a la integración comunitaria representada por la Unión Europea.