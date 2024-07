Esther Peña (PSOE) arremete contra Feijóo por "dejar tirados" a los menores migrantes: "Reflejó su nivel de humanidad"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha arremetido contra el PP y su líder Alberto Núñez Feijóo por tumbar este pasado martes en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería, y "dejar tirados" a más de 6.000 menores migrantes. "Lo que vivimos reflejó con claridad el nivel de humanidad del Partido Popular de Feijóo. El Partido Popular fue capaz de votar en contra de abrir este proceso, pero también en contra siquiera de afrontar y de hablar cómo tratamos esta realidad. Lo que sucedió este pasado jueves no define políticamente al señor Feijóo, sino que lo hace como persona", ha señalado en unas declaraciones este domingo remitidas por el PSOE. Peña asegura que fue "terrible" el momento en el que el PP dio la espalda a los menores migrantes y critica que Feijóo se dejó llevar por la "obsesión" que padece contra el Ejecutivo. "Pensaba que con su manera, el Gobierno perdería una votación, pero no porque pierden los menores migrantes y el propio Feijóo al que toda España vio su verdadera cara", ha afirmado. Además, la portavoz socialista ha ensalzado las cifras en creación de empleo y el buen crecimiento económico español, al tiempo que ha pedido al PP que abandone toda esperanza porque "su labor es desgastar el sillón de la oposición". "Póngase a trabajar y si no quiere ayudar, al menos no moleste", ha subrayado. "Hay mucha legislatura por delante, días y días en las que el gobierno de España va a mejorar la calidad de vida de la mayoría social de este país. Abandonen toda esperanza, por muchos eventos fanfarria que le estén organizando, porque la labor del PP es desgastar el sillón de la oposición", ha comentado Peña. APOYO A KAMALA HARRIS Por último, se ha referido a la campaña de Kamala Harris en Estados Unidos, y se ha mostrado convencida de que representa "el progreso" frente a Trump, "condenado por los tribunales, machista y mentiroso". Peña ha dicho que España conoce este "esperpento" porque "las barbaridades" del republicano "las escuchamos en el tridente formado por el PP, Vox y Alvise, la misma deriva antisistema ante la que ya nos rebelamos los ciudadanos en Reino Unido, Francia y aquí en España al 23J". Y se ha preguntado si Feijóo apoyará abiertamente a Trump o "se pondrá de perfil". Lo que comparten Feijóo y Trump, según Peña, es que "ninguno de los dos es capaz de reconocer que han perdido las elecciones".

