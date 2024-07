El músico italiano Mario Biondi clausura el Festival Internacional de Jazz en la Costa

Motril (Granada), 28 jul (EFE).- El cantante italiano Mario Biondi, considerado una de las grandes voces europeas del soul, el jazz y el ‘rythm and blues’, clausura este domingo el Festival Internacional Jazz en la Costa de Almuñécar (Granada).

Nacido en Catania, Sicilia, el 28 de enero de 1971, Biondi evidenció desde temprana edad un talento excepcional para la música. Criado en un entorno familiar plagado de influencias musicales, comenzó a cantar en coros locales, donde su poderosa voz no pasó inadvertida.

Desde su debut en 2006 con el álbum Handful of Soul, una mezcla de jazz, soul y rhythm and blues que lo catapultó a la fama, Biondi ha seguido cautivando al público con una serie de álbumes elogiados por la industria musical, entre los que destacan If, Best of Soul, Beyond o Brasil.

Además de su notable carrera en solitario, ha colaborado con una variedad de artistas de renombre internacional como Incognito, The Crusaders, Ray Charles, Chaka Khan, Al Jarreau o Burt Bacharach,entre otros. Colaboraciones que han enriquecido aún más su repertorio y ampliado su base de admiradores en todo el mundo.

Una de las características más destacadas de la música del italiano es su capacidad para fusionar elementos clásicos con un enfoque moderno.

Su estilo atemporal evoca la elegancia de la era dorada del soul, al mismo tiempo que incorpora arreglos frescos y contemporáneos, como en su último lanzamiento discográfico Crooning Undercover, que presenta en Almuñécar con una poderosa formación.

Un álbum homenaje a grandes figuras de la música como Burt Bacharach, Bill Withers, Julie Andrews, King Pleasure, Freddy Cole y Al Jarreau. EFE

