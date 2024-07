Torres señala que "la solución" ante una posible "presión de menores" en Baleares "era la Ley de Extranjería"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que, ante una posible "presión de menores" no acompañados en Baleares, "la solución era la Ley de Extranjería". Así ha respondido el representante estatal este jueves, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por una posible excepcionalidad balear en el reparto de menores no acompañados. "Me llama profundamente la atención que Prohens pida una excepcionalidad balear para la acogida de menores inmigrantes porque el PP me trasladó que una de sus condiciones para admitir a trámite la modificación de la ley era que todos los territorios tenían que acoger a menores no acompañados", ha declarado el ministro en Palma. Al respecto, ha pedido al PP "que se ponga de acuerdo", matizando que los 'populares' hicieron esa petición señalando a Junts, porque este último pidió "expresamente" que Cataluña quedara fuera. "Cuando escucho a Prohens, no hay diferencia entre ella y Puigdemont para dejar fuera un territorio", ha agregado el ministro, insistiendo en que "quien no se aclara es el PP, que exige que todos los territorios estén y la presidenta de Baleares, que no esté su comunidad". Además, Torres ha asegurado que el Gobierno "estaba abierto" a valorar la petición del PP para que, en una situación de emergencia, ésta fuera ampliable a los territorios que en un momento dado requirieran de esa emergencia. "Baleares puede tener mayor presión", ha reflexionando el ministro, quien ha dicho no entender por qué entonces votaron en contra de la reforma de la norma de extranjería. Por tanto, ha concluido, "lo más triste de todo es que ante la petición que pudo hacer Prohens, justa, ordenada y demostrable de que puede tener presión de menores, la solución era la Ley de Extranjería". CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Interrogado también por la iniciativa llevada a cabo por las comunidades autónomas del PP, incluida Baleares, de acudir a la justicia para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes, el ministro ha opinado que los 'populares' hacen "el ridículo". "No lo entiendo para nada", ha indicado Torres, asegurando que el PP ya sabía que la Conferencia de Presidentes se convocaría en septiembre. Según ha repasado el ministro, el martes a medio día los distintos presidentes del PP, "en una acción coordinada", anunciaban que acudirían al Tribunal Supremo para convocar la Conferencia. "Pero el martes, a las 09.20 horas de la mañana, ante una petición que hacía el PP -relacionada con la Ley de Extranjería-, yo trasladé al portavoz del PP que en septiembre habría Conferencia de Presidentes", ha aseverado el ministro, afirmando que "está escrito" y, por ende, "es demostrable". Por tanto, "¿por qué hacen el ridículo diciendo que irán a la justicia para que la Conferencia sea en septiembre?", se ha preguntado.

