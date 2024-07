Los vocales que avalaron a Delgado en el Consejo Fiscal destacaron que Garzón ya no preside una fundación de DDHH

Los cinco vocales que avalaron en el Consejo Fiscal a Dolores Delgado valoraron que el exjuez Baltasar Garzón ya no preside la fundación internacional de Derechos Humanos que lleva su nombre para fijar que es compatible que la exministra esté al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática con la actividad profesional de su pareja. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que el órgano consultivo estudió el expediente de Delgado, que incluía la escritura pública en la que consta que Garzón dejó el patronato de la fundación en junio de 2023. Dichas fuentes indican que este documento fue unos de los motivos que llevaron a 5 vocales a avalar a Delgado. También valoraron, entre otros asuntos, el hecho de que como fiscal de Sala de la Fiscalía de Memoria Democrática no actúa ante los tribunales. El Consejo Fiscal aprobó la compatibilidad de Delgado por esos 5 votos a favor --los del fiscal general, las dos vocales natas y los dos de la Unión Progresista de Fiscales-- y sin la participación de 7 vocales –6 de la Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)--. Los 12 miembros del Consejo Fiscal podían haber votado, dado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidió no abordar la petición de Delgado de apartar a tres vocales de la deliberación. Según las fuentes consultadas, el fiscal general estimó que la orden del Supremo era retroceder el procedimiento al Pleno del 8 de junio de 2023 y ese día estaban convocados los 12 vocales. Con todo, 7 vocales se negaron a votar al considerar que hacía falta documentación para pronunciarse sobre la compatibilidad de Delgado. Los 6 de la AF plantearon a García Ortiz la necesidad de aportar más material para el debate, pero el fiscal general alegó que era el momento de votar. El vocal de la APIF se sumó a la queja y optó por no ejercer su derecho a voto. Al no haber participado 7 vocales en la votación por motivos de forma, el veredicto ha salido adelante con los 5 que se han mostrado a favor. El Consejo Fiscal se reunió por orden del Supremo, que anuló el nombramiento de Delgado para dar marcha atrás al procedimiento de designación para que el órgano examinara si era incompatible que Delgado asumiera el cargo con la actividad profesional de su pareja.

