Patxi López dice que la citación del juez a Pedro Sánchez es "una aberración" para "cargarse" al presidente

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que la citación como testigo del juez Juan Carlos Peinado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "una aberración" con el objetivo de "cargarse" al jefe del Ejecutivo, consiguiendo lo que no pudieron "en las urnas, a través de algunos tribunales". "Yo no puedo llegar a otra conclusión más que esto es una operación política, que esto es todo un montaje de alguien que se quiere cargar a Pedro Sánchez", ha afirmado el dirigente socialista en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, insistiendo en que hay quien quiere obtener a través de la justicia lo que no pudieron en las elecciones generales del año pasado. López ha calificado como "una aberración" que el juez esté llevando a cabo una "investigación prospectiva", algo "absolutamente prohibido" en nuestro país, para ver "si encuentra algo". Además, ha sostenido que la citación a Sánchez a declarar en Moncloa "es una persecución al Ejecutivo" que no se fundamenta "en nada". "Dos informes de la Guardia Civil diciendo que no hay nada. La Fiscalía, que no acusa de nada. En la documentación que se ha pedido no aparece absolutamente nada. No acusan a Begoña Gómez en nada. Por lo tanto, ¿de qué va este proceso cuando no hay absolutamente nada? Esto es lo que había que preguntar al juez Peinado", ha proseguido el portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Por último, ha recordado que el juez aceptó como acusación "a un pseudosindicato de extrema derecha" --en referencia a Manos Limpias-- que después hizo "una investigación prospectiva" a Begoña Gómez, o que también le dio a la defensa de la esposa de Sánchez la documentación por la que se le investigaba instándole a "leerlo en una esquina para luego tomar la declaración". "Yo no lo he visto esto en mi vida", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo