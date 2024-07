La C.Madrid atendió a más de 1.400 menores no acompañados en lo que llevamos de año frente a los 1.300 de todo 2023

La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 1.400 menores extranjeros no acompañados (menas) que han llegado su territorio en lo que llevamos de año frente a los 1.300 de todo 2023. En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha remarcado que llevan tiempo diciendo que España tiene las fronteras más permeables del continente, tanto en Canarias como en el aeropuerto internacional Madrid-Barajas. "Lo que le exigimos al Gobierno central, que yo entiendo que en este momento están más preocupados por la situación de Begoña Gómez y del propio presidente por ver cómo se puede mantener en la Moncloa, es que ejerza sus competencias, que haga su trabajo, que trate de controlar las fronteras, que llegue a acuerdos con los países de origen y que no traslade el problema a las comunidades autónomas que luego tenemos el mandato legal de tener que atender, lógicamente, a los menores no acompañados que llegan hasta nuestros territorios. Llegan a miles. Y el Gobierno de ánchez no está haciendo absolutamente nada. Tenemos un caos migratorio, como todo lo que toca a este gobierno, que lo convierte en un auténtico caos", ha esgrimido. Respecto al posible voto en contra del PP en el Congreso sobre la reforma de la Ley de Extranjería, el consejero ha señalado que el Partido Popular es un partido de Estado, una formación que va a tratar aquellos asuntos que afectan a todos los territorios, que afectan a todas las comunidades autónomas. "Y en este momento se está ninguneando a las comunidades autónomas. No conocemos el número de personas migrantes que llegan hasta nuestros territorios. No los encontramos ya aquí. Luego tenemos que atender a los menores no acompañados porque tenemos ese mandato legal y moral de atenderlos con recursos especializados, que los tenemos absolutamente saturados. Hay una auténtica descoordinación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo se va a sumar el Partido Popular a esa descoordinación, a ese descontrol?", se pregunta. García Martín considera que lo que primero que tiene que hacer el Gobierno de España es tomar control de la situación, controlar las fronteras y el aeropuerto y, a partir de ahí, pedir colaboración a las comunidades autónomas "dándoles información, dándoles datos, coordinando nuestras políticas, coordinando nuestras acciones". "Pero desde luego serán ahora los socios de Pedro Sánchez que tendrán que responder de estas políticas totalmente equivocadas. En una legislatura que jamás tuvo que comenzar y que a las pruebas me ha remitido. Solo es capaz de sacar aquellos peajes, aquellas cosas que los propios partidos independentistas le están exigiendo. Y yo creo que en ese sentido la legislatura está agotada y creo que nunca tuvo que comenzar", ha insistido. El titular regional de Justicia ha criticado también que carecen de financiación suficiente y adecuada para poder atender a los menas. "Insisto, cuando se hablaba de comunidades autónomas solidarias, yo daba un dato. Solamente la Comunidad de Madrid en el año 2023 atendió a 1.300 menores no acompañados en recursos que están también saturados. Hemos tenido que hacer crecer nuestras propias plazas porque ya no daban abasto. Y solo este año, en lo que llevamos hasta el mes de junio, ya llevamos más de 1.400 menores no acompañados atendidos. Y no vemos que esto vaya a menos", ha indicado. Por eso, reitera que el Ejecutivo central ha de ejercer sus competencias. "Habría que hacer algo por encima de la urgencia política, que es retratar, yo creo, la insolvencia en este caso del gobierno. Pero sobre todo también proponer cosas constructivas. Por eso esa conferencia de presidentes, por eso esa propuesta también de conferencia sectorial, donde abordemos esta cuestión como un problema de Estado que es. Es decir, que se pongan sobre la mesa medidas para controlar las fronteras y para coordinar las políticas de las distintas administraciones públicas y, desde luego, una financiación suficiente y adecuada porque todo esto hay que sostenerlo con recursos públicos", ha concluido.

