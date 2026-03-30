Prisión para 14 de los detenidos en una operación que descubrió otro narcotúnel en Ceuta

Ceuta, 30 mar (EFE).- Catorce de los veinte detenidos por la Policía Nacional el pasado viernes en Galicia, Andalucía y Ceuta en una operación contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia, que permitió descubrir un nuevo narcotúnel en la ciudad norteafricana, han ingresado en prisión preventiva.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha decretado esta madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para 14 de las 20 personas que este domingo fueron puestas a disposición judicial en la ciudad ceutí, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez ha decretado la libertad para cinco de los acusados, mientras que ha aceptado prorrogar la detención del agente de la Guardia Civil que fue detenido en Chiclana (Cádiz).

La Fiscalía había solicitado prisión para todos los detenidos en esta operación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final a España y Francia.

Según la policía, tras varios meses de investigación se pudo interceptar el primer cargamento a sus líderes, con la intervención de un primer transporte de 15.000 kilogramos de hachís en Almería.

Fruto de las medidas judiciales se logró identificar a los principales responsables de la estructura criminal, aquellos que tenían la capacidad de negociar la droga en origen, acordar su entrega y, una vez en costas andaluzas, iniciar su transporte hasta distintos puntos de Europa.

En Ceuta, los narcotraficantes contaban con una amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura, que ha quedado desmantelada con el operativo desplegado por la Policía Nacional.

Esta operación ha dejado al descubierto este mismo sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga.

El nuevo narcotúnel es una "compleja" infraestructura subterránea, con tres niveles, raíles y vagones, que era utilizada para introducir tonelada de hachís en España.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que destaca que se trata de un "laberíntico" narcotúnel, que estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones.

El túnel disponía de un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos del hachís y una línea final hacia Marruecos.

El jefe de la UDYCO Central, el comisario principal Antonio Martínez Duarte, y el jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, el comisario Pedro Ignacio Gerrer, tienen previsto comparecer este martes en Ceuta para ofrecer más datos de este segundo narcotúnel.

Estarán acompañados por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y el jefe superior de la Policía Nacional, Eloy Román López. EFE