La Panamá de Christiansen cierra ante Sudáfrica su serie preparatoria para el Mundial

Redacción Deportes, 30 mar (EFE).- La Panamá deThomas Christiansen vuelve a medirse este martes ante Sudáfrica en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo, un duelo en el que ambos equipos introducirán rotaciones en sus alineaciones con el objetivo de sacar conclusiones ante su participación en el Mundial 2026.

Panameños y sudafricanos se enfrentaron el pasado viernes en Durban, en un choque que terminó empatado a un tanto y en el que los panameños tuvieron como figura al portero.

"Lo primero que quiero es ver un partido bueno por nuestra parte, las cosas que hemos trabajado y que compitamos como hemos hecho siempre", indicó este lunes en conferencia de prensa el preparador de la selección panameña, el hispano-danés Thomas Christiansen.

El entrenador de la Roja centroamericana, además de buscar un mejor desempeño del equipo, también quiere cerrar la serie con "un buen resultado" ante un estadio lleno. Para Christiansen, salir con el triunfo "sería lo mejor; nos daría también un poco de refuerzo de cara al Mundial".

Para el técnico de Panamá, ambos partidos son importantes para sacar conclusiones. Con vistas a este segundo choque, habrá cambios en la alineación titular, con el objetivo de observar a todos los jugadores en este tipo de partidos exigentes.

"Voy a hacer cambios como he dicho y, bueno, pensar a ver si hay algunos que tienen que repetir, otros que no", indicó el entrenador.

Sobre los jugadores que fueron retirados con molestias en el primer partido, como son los casos de Luis Mejía y Eric Davis, Christiansen aclaró que "ambos están bastante bien". Davis se entrenó con normalidad y Mejía ya efectúa trabajos aparte sin ninguna carga.

A diferencia de Christiansen, el belga Hugo Broos, encargado de dirigir a los Bafana Bafana, indicó que no "habrá tantos cambios" para este segundo duelo ante Panamá.

"Trataré de darle la mayor cantidad de minutos a todos los jugadores para que puedan disputar el partido, pero hay que ver cómo se desarrolla", comentó el entrenador de Sudáfrica.

Para Broos, el análisis del desempeño de su equipo se hará tras finalizar la serie de dos partidos.

Sobre qué espera mejorar para el duelo de este martes, señaló que "se concreten las jugadas a gol que tengan, que manejen mejor la pelota y que, cuando los presionen, no se deshagan de la pelota a las graderías".

- Alineaciones probables:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Shephelo Sithole, Themba Zwane, Oswin Appollis, Lyle Foster, Tshepang Moremi. Entrenador: Hugo Broos (BEL).

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murrillo, José Córdoba, Jiovanny Ramos, Andés Andrade; Adalberto Carrasquilla, Anibal Godoy, José Luis Rodríguez, Edgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz; Kadir Barría. Entrenador: Thomas Christiansen (ESP-DIN).

Estadio: DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. EFE

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