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El Sporting de Gijón renueva a Manu Rodríguez hasta 2030

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Gijón, 30 mar (EFE).- El Real Sporting de Gijón ha renovado hasta junio de 2030 el contrato del centrocampista Manu Rodríguez, que ha cumplido los objetivos establecidos en su anterior vinculación con el club para la extensión automática del acuerdo.

El jugador, nacido en Catoira (Pontevedra) el 16 de enero de 2005, se incorporó al filial sportinguista en el verano de 2024 procedente de la cantera del Celta de Vigo, temporada en la que disputó 40 partidos con el segundo equipo.

Manu Rodríguez debutó con el primer equipo rojiblanco en octubre de 2025, en un encuentro de la Copa del Rey ante el Caudal Deportivo, convirtiéndose así en el último futbolista de la cantera de Mareo en dar el salto al primer equipo.

El centrocampista gallego acumula veintidós partidos con la plantilla dirigida por Borja Jiménez, lo que refleja la progresión del jugador desde su llegada al club hace menos de dos años.

El Sporting, que a través de su comunicado expresó su satisfacción por la continuidad del futbolista, afianza así uno de los perfiles jóvenes de su plantilla con una vinculación que se extiende hasta 2030. EFE

dsl/gv/arh

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