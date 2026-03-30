Desaparecido un joven tras volcar su kayak en el río Miño cerca de Carballedo (Lugo)

Santiago de Compostela, 30 mar (EFE).- Efectivos de emergencias buscan en aguas del río Miño a un joven desaparecido este lunes tras volcar el kayak en el que navegaba junto a otro compañero, que fue capaz de llegar a tierra y pedir auxilio tras el accidente.

Según reporta el 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las cuatro y media de la tarde, cerca del embalse de Os Peares, en el ayuntamiento lucense de Carballedo.

Tras la llamada de alerta se activó un operativo en el que participan Urgencias Sanitarias de Galicia, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Chantada (Lugo) y otros cuerpos de emergencias y de voluntarios de la zona; con el apoyo de medios tecnológicos como un dron y una cámara térmica.

Miembros del dispositivo trasladaron a la central gallega de emergencias las dificultades orográficas de la zona, de pendientes escarpadas, lo que implica que solo puedan emplearse en las labores de búsqueda y rescate medios acuáticos y aéreos. EFE