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El Fenerbahce y Scottie Wilbekin separan sus caminos

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Redacción deportes, 30 mar (EFE).- El Fenerbahce de Estambul, actual líder de la Euroliga, y el jugador Scottie Wilbekin, base estadounidense con pasaporte turco, rescindieron de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta final de temporada.

Wilbekin, de 32 años, iba camino de cumplir su cuarta temporada con el equipo turco tras incorporarse en el verano de 2022.

"El Fenerbahçe Beko ha acordado de mutuo acuerdo rescindir el contrato de Scottie Wilbekin, quien se unió a nuestra plantilla en la temporada 2022-23 y contribuyó a muchos éxitos durante sus cuatro temporadas vistiendo nuestra camiseta a rayas", anunció este lunes el club a través de su cuenta en la red social 'X'.

El base sólo había podido disputar seis partidos de la Euroliga esta temporada, con unos promedios de 7,7 puntos, 1,3 asistencias y 5,8 de valoración, después de sufrir un rotura de ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas, que le mantuvo en blanco toda la temporada pasada.

Pese a reaparecer esta campaña, el jugador volvió a arrastrar problemas físicos que han hecho imposible su acople al equipo de Sarunas Jasikevicius, actual líder de la Euroliga con un récord de 23-11.

Wilbekin conquistó la Euroliga, dos títulos de la liga turca, tres Copas de Turquía y una Supercopa de Turquía durante las casi temporadas que vistió la camiseta del Fenerbahce.

El base, el cual tiene 10 años de experiencia en la competición, ocupa el puesto 20 en la lista histórica de anotadores con 3.225 puntos, el cuarto en triples anotados con 619 y el decimosexto puesto en robos con 287. EFE

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