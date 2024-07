El PP pide retirar la reforma de la ley de extranjería para seguir negociando

Madrid, 23 jul (EFE).- El PP ha pedido este martes a PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retiren su propuesta para reformar la ley de extranjería cuya toma en consideración se ha debatido este martes en el Congreso y que, de momento, no cuenta con los apoyos suficientes.

"Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha señalado la diputada del PP Ana Alós.

En el último turno de este punto del debate, la diputada del PP, cuyo voto es fundamental para empezar a tramitar esta propuesta, ha dicho sumarse así a la reivindicación de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que ha pedido que, si no hay acuerdo para sacar adelante la toma en consideración, no se vote hoy para seguir hablando.

Alós no ha aclarado cuál será la posición de la formación si finalmente se vota la propuesta esta tarde durante su intervención pero, en los últimos segundos, ha pedido retirar la propuesta, convocar una Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración.

Acerca da la reforma, la ha tachado de "parche" y "chantaje" a su partido: "después de escuchar las intervenciones de los grupos que proponen esta proposición de ley, que vengan encima a exigirle al Partido Popular que les apoye, pues es casi como de broma", ha asegurado.

Ha cargado contra la política migratoria del Gobierno, al que ha acusado de no tener plan B pero tampoco plan A y haber sido "incapaz de impulsar una política migratoria seria" y pretender "despacharlo" todo en media hora de debate.

Alós ha criticado la voluntad de sus impulsores de "convertir esta ley en un plebiscito sobre la humanidad de los demás" cuando, en realidad, si se aprobase esta "nimia" modificación "no cambiaría nada" porque "sin recursos por parte del Gobierno, las comunidades están en la misma situación de imposibilidad de dar a estos menores la atención que necesitan".

Antes de ella, la diputada de CC, Cristina Valido, ha opinado que, si no hay acuerdo para sacar adelante la toma en consideración de la ley, para la que ha pedido el apoyo de todos los grupos, no se vote hoy: "No puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", ha lamentado.

También ha pedido retirar la propuesta JxCat, ya que, como ha señalado su diputada Miriam Nogueras, esta formación se opone a "seguir sobresaturando Cataluña y tensando la convivencia" de la región. "Nos plantamos", ha establecido.

Por su parte, Vox ha reiterado su oposición frontal a la reforma. En su turno de palabra, su diputado Alberto Rodríguez ha abogado por el retorno de los menores migrantes a sus países de origen, cuestionando el dinero que cuesta su atención.

En el lado del "sí", además de los promotores de la reforma (PSOE, Sumar y CC), han mostrado su apoyo a la modificación de la ley de extranjería Podemos, ERC, EH Bildu y PNV.

Desde Podemos, Noemí Santana ha señalado que esta modificación tiene "todos los ingredientes para ser un intento no fructífero", aunque ha subrayado la necesidad de "mejorar el texto" a través de enmiendas porque "tiene muchas deficiencias".

También ha apostado por la inclusión de enmiendas al texto presentado el PNV y, desde EH Bildu, Jon Iñarritu también ha confirmado su apoyo a la reforma, la cual, en sus palabras, "es una propuesta de sentido común".

Entre los propulsores de la reforma, Nahuel González, de Sumar, ha apelado a los "sentimientos más básicos" de los parlamentarios -la empatía y la altura de miras- para poder sacar adelante "una cuestión tan importante para este país".

Aunque a sus socios en el Gobierno les ha lanzado el siguiente mensaje, parafraseando al periodista Miquel Ramos: "El antirracismo no se mide por los aplausos a Nico Williams o Lamine Yamal, sino por la posición ante los CIE, la valla de Melilla, las redadas racistas y la política migratoria".

Al principio del debate, el socialista Luc André Diouf, de origen senegalés, ha pedido el apoyo del PP asegurando que han incluido algunas de sus propuestas en ella y aclarando que en la fase de enmiendas habrá tiempo de tratar sus otras exigencias.

"Señorías del PP: se trata de las niñas y de los niños, no de ustedes", ha referido a la bancada popular, a cuyos parlamentarios ha deseado "que sus hijos nunca tengan que huir de su casa, como los ucranianos, los sirios o los afganos" y "nunca sientan miedo de no poder volver a verles" como les ocurre a los menores cuya protección es objeto esta reforma. EFE

