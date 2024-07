Vox no espera nada de Sánchez y cree que obstruirá a la Justicia en su declaración ante el juez como testigo

Vox ha celebrado este lunes la citación a Pedro Sánchez para declarar como testigo ante el juez en el marco del caso de presunta corrupción que involucra a su esposa, Begoña Gómez, que la formación solicitó al ejercer como acusación popular, aunque ha admitido que "no esperan nada", salvo que el presidente "obstruya a la Justicia y no sea transparente". El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Sánchez como testigo el próximo 30 de julio, a las 11.00 horas, en el marco de la investigación contra su mujer por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Está previsto que la prueba testifical se practique en La Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma, en su artículo 416, contempla que el cónyuge de una persona investigada está "dispensado de la obligación de declarar", pero esto no le exime de la obligación de comparecer, según fuentes jurídicas. En rueda de prensa desde la sede nacional, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha loado el "impecable" trabajo de Peinado y las acusaciones populares para que Sánchez "rinda cuentas sobre los negocios de su mujer", aunque ha reconocido que su formación "espera bien poco" de la declaración. "No esperamos absolutamente nada, esperamos obstrucción a la Justicia y negativa a declarar para no ser transparente y sincero", ha lamentado Fúster, que ha agregado que pedir al jefe del Ejecutivo "transparencia y sinceridad" es de ser "muy ingenuos". Fúster ha hecho hincapié en que el socio de Gómez, Carlos Barrabés, declaró que Sánchez participó en dos reuniones mantenidas con su esposa en La Moncloa. "Participa en reuniones con elementos claves en esta trama de corrupción", ha afeado el portavoz. De su lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha querido recordar a través de un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que fue Vox el que pidió citar a Sánchez como testigo. La formación quiere que responda a una pregunta que Abascal le formuló en el Congreso: "¿A cuántas empresas llamó personalmente para que se reunieran con Begoña Gómez?".

Compartir nota: Guardar Nuevo