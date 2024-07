BNG ve "visos" de 'lawfare' en la citación a Sánchez pero aboga por "esperar a ver el resultado" de la investigación

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado que hay "visos" de 'lawfare' en la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en el marco de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aún así, ha abogado por "esperar a ver el resultado" de la investigación. Así lo ha dicho este lunes ante la prensa al ser preguntado por el asunto tras la reunión con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para avanzar en las medidas de regeneración democrática propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el Pleno del Congreso el pasado miércoles. Rego cree que con el resultado de la investigación se podrá saber si había motivos para llevarla a cabo o si se trata simplemente de un juez "empeñado en hacer la campaña de desgaste al Gobierno que le interesa al PP", siendo esta última la que a su juicio será probablemente la "razón fundamental". Aún así el diputado del Bloque gallego cree que "el tiempo pone a cada uno en su lugar" y ha aprovechado para reclamar un instrumento judicial que valore si las actuaciones se ajustan a la ley o si llevan detrás un motivo político. QUIEN NO VE 'LAWFARE' ES PORQUE NO QUIERE También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sido preguntada por el asunto a su salida del encuentro. Considera que esta investigación ha estado "auspiciada" desde el principio por la "extrema derecha". "Cada paso que está dando este juez es la extrema derecha la que está alentando", ha censurado y ha insistido en que "todo obedece a un impulso político". "Quien no lo vea es porque no lo quiere ver", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo