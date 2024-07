Belarra afirma que la causa contra Begoña Gómez es "acoso judicial" y cree que Sánchez se ha "rendido" ante el lawfare

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la causa contra Begoña Gómez es un "caso evidente de acoso judicial" y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado "rendición" ante la derecha al pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Belarra ha señalado que Podemos lleva padeciendo durante una década prácticas de 'lawfare' y detecta "muy bien" las "malas praxis judiciales", con procesos cuyo objetivo simplemente es el "desgaste mediático" de los responsables políticos o, en este caso su ámbito familiar", a los que se "busca atacar". "A mí me hace sospechar que estamos ante un caso de acoso judicial como hemos vivido tantos otros", ha zanjado. LA ACTUACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ LA JUZGARÁ LA CIUDADANÍA Cuestionada sobre si la parece irreprochable la actuación de la mujer del presidente, Belarra ha considerado que eso le corresponde "juzgarlo a la ciudadanía" y que "independientemente" que le guste más o menos lo que haya hecho Begoña Gómez, lo "fundamental aquí" es que "no se puede atacar" al presidente con prácticas de lawfare "por el simple hecho de que no te gusta su política" o el "Gobierno que han elegido los ciudadanos en las urnas". En este sentido, la líder de Podemos ha vuelto a exhortar al PSOE a romper el acuerdo que alcanzó con el PP para renovar el CGPJ, dado que es la derecha la que está "orquestando" a través de sus "brazos judiciales" esa ofensiva contra el Ejecutivo. Belarra ha enfatizado que la regeneración democrática de la justicia es un asunto esencial y que el "golpismo" en las sociedades actuales se da, a su juicio, con fórmulas de lawfare para frenar "cambios sociales y avances democráticos". Por tanto, ha reprendido al presidente de que está legitimando la "guerra judicial" al pactar el Poder Judicial con el PP, formación que precisamente bloqueo la renovación del CGPJ y que "espió", durante la etapa de los populares en el Gobierno, a diputados morados entre 2015 y 2016. CON EL PACTO DEL CGPJ NO HAY REPROCHES A MARCHENA O GARCÍA CASTELLÓN Además, ha alertado de que precisamente se le da al PP poder de decisión sobre quién va a estar al frente de los puestos judiciales más destacados en el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, a la par que se impide cualquier modo de reproche a jueces como Manuel Marchena y Pablo Llanera, a los que acusa de actuar contra la Ley de Amnistía, o de Manuel García Castellón al que recrimina tratar de investigar a Podemos de forma "prospectiva", algo que está prohibido. "A mí me parece verdaderamente que es una rendición del presidente, es una rendición del presidente sabiendo lo que le están haciendo, que ahora le empieza a tocar a él lo que nos ha tocado a todas en estos 10 años, sólo puede mostrar un mensaje de rendición a la derecha", ha ahondado Belarra. De hecho, ha interpretado que Sánchez, con ese acuerdo con el PP, puede haber pensado que así frenaba la estrategia de lawfare pero ha proclamado que eso no ocurrirá porque si tiendes la mano a la derecha, te va a "coger el brazo".

Compartir nota: Guardar Nuevo