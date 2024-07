Feijóo cree que cargos de ERC quieren gobernar con el PSC pero es un partido asambleario y puede pasar "cualquier cosa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los dirigentes de ERC quieren gobernar con el PSC en Cataluña pero ha añadido que Esquerra es un partido "asambleario" y, por lo tanto, puede ocurrir "cualquier cosa". Feijóo ha afirmado que, aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presumió tras las catalanas de haber ganado a los independentistas, ahora su objetivo es gobernar con ellos en Cataluña, con un pacto entre el PSC y ERC. "Sánchez está dispuesto a otorgar a los independentistas lo que le pidan, y la duda no es lo que va a hacer Sánchez, sino es lo que va a hacer Esquerra. Y en ERC conviven dos almas y en un partido asambleario puede pasar cualquier cosa", ha manifestado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press. Al ser preguntado si cree que habrá investidura del socialista Salvador Illa o se repetirán las catalanas, Feijóo ha dicho que él cree que lo que "quieren los dirigentes de ERC y, por supuesto, el PSC, es gobernar juntos en Cataluña y hacer una coalición independentista para intentar mantener el poder en Cataluña" y también "mantener siete diputados más en favor de Sánchez en el Congreso" gracias a los republicanos. "Lo que no sé es lo que va a hacer Junts", ha apostillado. DICE SENTIR "DECEPCIÓN" CON LA CLASE POLÍTICA CATALANA A renglón seguido, el jefe de la oposición ha confesado que siente "bastante zozobra y bastante decepción con la clase política en general y, especialmente, con la clase política catalana". A su entender, "los catalanes no se merecen esta situación de decadencia en la que viven desde hace décadas" ni "este desgobierno en el que vive Cataluña" donde no está en la lista de prioridades asuntos como la sequía. "Hemos tenido un gobierno independentista que ha abierto más de 20 embajadas y no ha hecho una sola desaladora. Están las cuencas sin interconectar y hoy Cataluña es uno de los lugares con mayor riesgo de sequía de España", ha declarado. DICE QUE EL PSC ES EL PARTIDO CON MÁS PACTOS CON EL INDEPENDENTISMO Feijóo ha echado en cara a Sánchez que presumiera de haber ganado al independentismo en las catalanas de mayo, al sumar "los votos del PP y de Vox". A su entender, debería "tomarse en serio" que "la mayoría de los españoles" no son independentistas. Además, ha señalado que en las elecciones generales del 23 de julio "el 94% de los españoles votaron a partidos no independentistas" pero "quien está mandando en España es el 6% de los españoles" a través de los diputados que tienen en el Congreso Bildu, ERC, Junts y "en parte el PNV". Finalmente, el presidente del PP ha destacado que el PSC es partido que "más pactos tiene con los independentistas" porque gobiernan en ayuntamientos y diputaciones, "mucho más que las coaliciones entre Junts y ERC" en Cataluña.

Compartir nota: Guardar Nuevo