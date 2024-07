El PP presenta un libro con sus "logros" en el Senado: dilatar la amnistía, la comisión Koldo y contrapeso al Gobierno

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha presentado este jueves un libro recopilatorio de los "hitos" de su mayoría absoluta en la Cámara Alta durante este último año, destacando la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', la dilatación de la tramitación de la Ley de Amnistía, el control al Gobierno o las reuniones de presidentes autonómicos en la comisión general de las comunidades autónomas, entre otras cosas. Lo ha dado a conocer desde el Senado, con la plana mayor de los senadores 'populares', en un acto en el que la portavoz ha reivindicado este libro como un ejercio de transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos y ha adelantado que se repetirá anualmente al final del período de sesiones. "También queremos que este libro sirva para otros propósitos, como reivindicación del trabajo parlamentario, ya no solo del nuestro en particular, sino de todo el trabajo parlamentario, porque la única democracia realmente existente es la democracia parlamentaria", ha proclamado Alicia García. En este contexto, la portavoz de los 'populares' en el Senado ha puesto en valor los diferentes "hitos" que, a su juicio, ha conseguido la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, recopilando toda la actividad en el Senado como contrapeso al Gobierno de Pedro Sánchez y a las mayorías del Congreso. CON UNA CARTA DE FEIJÓO El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido también plasmar una carta al inicio de este libro, agradeciendo el trabajo de los senadores 'populares', poniendo en valor su mayoría absoluta en la Cámara Alta en contraposición de "la debilidad de una mayoría gubernamental ficticia". "En esta legislatura convulsa, nacida de una transacción entre el partido que perdió las elecciones y fuerzas separatistas que no aceptan el marco constitucional, es tiempo de hacer balance del primer período de sesiones. Mantener, en la medida de nuestras posibilidades, el Senado al margen del clima de deterioro institucional y político generalizado es una responsabilidad que afrontamos desde el inicio del mandato, y la máxima que guía nuestra acción en la Cámara", sostiene Feijóo. En su carta, hace un repaso de los principales "hitos" del PP en el Senado, como el veto a la Ley de Amnistía, el acuerdo con el Gobierno para reformar el Artículo 49 de la Constitución u otras diversas iniciativas. EL PASO DE LA AMNISTÍA POR EL SENADO Bajo el título de 'Un año en el Senado', el Grupo Popular en la Cámara Alta desgrana asuntos como el paso de la Ley de Amnistía por el Senado, donde la mayoría absoluta del PP dilató su tramitación hasta dos meses y emitió diversos informes sobre este asunto. En este sentido, los 'populares' recuerdan la reforma del Reglamento del Senado que aprobaron haciendo valer su mayoría absoluta para dar potestad a la Mesa del Senado a eliminar la urgencia de las proposiciones de ley que vengan del Congreso y así alargar la tramitación de la amnistía. A partir de ahí, el PP solicitó informes sobre la Ley de Amnistía a los letrados del Senado, al CGPJ, al Consejo Fiscal, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y a la Comisión de Venecia, siendo muchos de ellos desfavorables a la norma de gracia. La Ley de Amnistía también originó diversas comparecencias de expertos constitucionales y provocó un choque inédito entre el Senado y el Congreso a través de un conflicto de atribuciones, que finalmente el PP dejó sin efecto para no tener que elevarlo al Tribunal Constitucional (TC). Como era previsible, la mayoría absoluta del PP aprobó el veto --enmienda a la totalidad-- a la Ley de Amnistía y la devolvió al Congreso, que levantó este veto y la norma de gracia fue aprobada definitivamente. LA COMISIÓN DE KOLDO Otro de las iniciativas más destacadas de los 'populares' durante este año en el Senado ha sido la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. En un primer momento, el PP creó este foro parlamentario para dilucidar asuntos sobre la trama que afectaba al exasesor del exministro José Luis Ábalos. Tras un toque de atención de los letrados, el PP decidió hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para ampliar el objeto de la comisión de investigación para también abarcar asuntos relacionados con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, así como el 'caso Delcy'. En este punto, los 'populares' decidieron ampliar la lista de comparecientes para llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta comisión de investigación, aunque aún no hay una fecha concreta para su interrogatorio, y continúan amenazando con citar a Begoña Gómez. Por esta comisión de investigación han desfilado ya más de 20 comparecientes, entre los que destacan el propio Koldo García, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los 'populares' también han aprobado en el Senado la creación de la comisión de investigación sobre el papel de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS), aunque sus trabajos comenzarán a partir de septiembre. CONTROL Y CONTRAPESO AL GOBIERNO El libro recopilatorio del PP también incide en el papel de control y contrapeso al Gobierno y a las mayorías del Congreso, poniendo en valor las doce proposiciones de ley que ha tomado en consideración el Senado y que están pendientes de tramitarse en el Congreso. Los 'populares' las definen como "leyes Feijóo". De la misma manera, el PP también saca pecho de todas las mociones aprobadas y las iniciativas de control que se han llevado a cabo este período de sesiones en el Senado. Feijóo decidió ampliar el número de Plenos al mes y actualmente se están desarollando tres sesiones mensuales. Aquí, la portavoz de los 'populares' ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acudido solamente una vez a la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta en esta legislatura y que lleve varios meses sin someterse al control del Senado. COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES Otro de los epígrafes destacados de este libro tiene que ver con la comisión general de las comunidades autónomas, que es el único foro en las Cortes en el que pueden reunirse los representantes de los Gobiernos regionales, el Ejecutivo central y los parlamentarios. Los 'populares' convocaron en octubre una reunión de la comisión general de las comunidades autónomas para hablar sobre los pactos de Sánchez con las formaciones independentistas, a la que acudieron los 'barones' del PP y apareció por sorpresa el presidente de Cataluña, Pere Aragonès. El Gobierno y los presidentes socialistas declinaron asistir. Ocurrió lo mismo en la comisión general de las comunidades autónomas que se celebró en el mes de abril para hablar sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía. Estuvieron menos 'barones' del PP, aunque sí que acudió Aragonès y no estuvo ni el Gobierno ni los presidentes del PSOE.

