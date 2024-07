El Gobierno pide no sacar del contexto de "gran celebración" los cánticos de "Gibraltar español"

El Gobierno ha apostado por no sacar del contexto de la "gran celebración" por la victoria en la Eurocopa los cánticos de "Gibraltar español" que realizaron algunos de los futbolistas de la selección masculina, así como miles de aficionados, después del malestar y las críticas expresadas por el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. "Si siempre el contexto es importante, en el caso de las manifestaciones y de los cánticos que ayer se produjeron más si cabe", ha defendido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, recordando que se produjeron en el marco de "una gran celebración". "Lo que se pudo escuchar o lo que se pudo cantar" durante la celebración en la plaza de Cibeles de Madrid, ha insistido la portavoz, "hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto y en el momento en el que se produjo". En este sentido, ha recordado que "la política exterior de un país la establece el Gobierno de ese país". El Gobierno del Peñón ha publicado este martes un comunicado en el que ha mostrado su decepción por los cánticos "rancios" que se produjeron durante la celebración y ha afeado "el lamentable uso" de la celebración "para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida". En la misma línea, el ministro principal, Fabian Picardo, ha sostenido desde la red social X que "mezclar una victoria deportiva y el cántico que glorifica las políticas dictatoriales de un asesino de masas como Franco y el intento de su régimen fascista de usurpar un territorio vecino, que también es una nación de la UEFA, es más que repugnante". POSIBLE QUEJA ANTE LA UEFA En su opinión, con ello "se mancilla el fútbol y la victoria en el terreno de juego". Así las cosas, ha dicho que apoya que la Federación de Fútbol de Gibraltar realice una queja ante la UEFA por la conducta de algunos jugadores durante la celebración. "Esto no puede quedar sin respuesta, la Roca es nuestra", ha remachado. Desde la federación gibraltereña se ha indicado en un comunicado que están evaluando presentar una queja "en relación con los cánticos inaceptables" sobre Gibraltar realizados por algunos jugadores españoles. "En el fútbol no tiene cabida una conducta de esta naturaleza", ha esgrimido. España se impuso por 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa el pasado domingo. Cabe recordar que Gibraltar es colonia británica en virtud del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedía la ciudad y el castillo, pero no el istmo ocupado, de ahí que reclame su devolución así como una negociación con Londres sobre la soberanía del Peñón. La polémica se produce en plena negociación entre Bruselas y Londres sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. Tras más de dos años de conversaciones, el acuerdo aún no se ha materializado, si bien la llegada de los laboristas a Downing Street el pasado 4 de julio ha abierto nuevas expectativas aunque por ahora no hay fecha para la reanudación de los contactos.

