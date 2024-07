El PSOE enmarca las reuniones de Barrabés con Sánchez en Moncloa dentro de la normalidad

Madrid, 15 jul (EFE).- La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha enmarcado dentro de la normalidad las reuniones en La Moncloa de Pedro Sánchez con el empresario Juan Carlos Barrabés, testigo en la causa en la que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, y ha asegurado que no hay "nada de nada".

En su declaración este lunes por videoconferencia al juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Barrabés ha dicho que se reunió con ella "cuatro o cinco" veces en La Moncloa y que en dos de esas citas estuvo presente el presidente del Gobierno.

Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE de este lunes, que ha estado presidida por Sánchez, la portavoz socialista ha pedido dejar de lado las "vanalidades" porque asegura que el caso que afecta a Begoña Gómez "no tiene ninguna base".

"Esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, colectivos culturales, con instituciones, no seria un país serio como es España", ha declarado.

En su opinión, "tanto ruido no servirá más que para hacer daño", ya que sostiene que lo único que hay es una "denuncia falsa" y un "ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer del presidente de Gobierno progresista", además de dos informes de la Guardia Civil que no ven delito.

"Lo que sí hay es la constatación de intentar que la mujer del presidente del Gobierno se queda en casa con la pata quebrada y esto no va a ser así. Podrán seguir empeñados en desnaturalizar y deshumanizar al presidente del Gobierno y si familia, pero vamos a seguir apoyándolo", ha añadido.

La Ejecutiva Federal del PSOE no ha abordado en su reunión de este lunes el caso de Begoña Gómez, según fuentes de Ferraz, que han señalado que no ven inconveniente en que Begoña Gómez estuviera presente en alguna de las reuniones de Barrabés con Sánchez porque tiene una cátedra en la universidad junto al empresario y lo conoce, por lo que han pedido no sacar las cosas de quicio.

Estas mismas fuentes inciden en que no hay caso y, como ejemplo, se preguntan dónde están las personas corrompidas por Begoña Gómez, a quién influyó la mujer del presidente del Gobierno y cuánto dinero se llevó.

Asimismo, señalan que Barrabés fue a un acto del PP en 2019 y ha firmado contratos con instituciones gobernadas por los populares, y no van a atacar al principal partido de la oposición por ello.

Y han rehusado que Sánchez dé explicaciones porque sostienen que no hay nada en la investigación de su mujer, que está citada para declarar ante el juez este viernes tras suspenderse la anterior declaración. EFE

