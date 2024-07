Cientos de personas dicen "ya basta" a las agresiones sexistas en los Sanfermines

Pamplona, 12 jul (EFE).- Centenares de personas han abarrotado la Plaza del Castillo para rechazar las agresiones sexistas ocurridas durante los Sanfermines, para denunciar la "vulneración de los derechos" de las mujeres y también para aplaudir la respuesta de la ciudadanía contra todo esto.

Ha sido a las 21:30 horas, a la salida de las peñas de la corrida de toros, con una Pamplona abarrotada por autóctonos y foráneos en el inicio del fin de semana, cuando personas de todas las edades han respondido a la convocatoria del Movimiento Feminista de Iruñerria.

Sobre el gran escenario en el que todas las noches de los Sanfermines se registran conciertos musicales en la Plaza del Castillo un grupo de mujeres ha desplegado una pancarta con el lema en euskera y castellano "No a la violencia contra las mujeres", y dos de ellas, Amaia Zubieta y Ana Carmona han leído un comunicado en ambas lenguas.

Han cifrado en 19 las agresiones sexistas -Cuatro de ellas "de alta intensidad"- conocidas en los siete días transcurridos de los Sanfermines, por lo que han mostrado su "indignación" e incomprensión por los "insultos, tocamientos, acoso y, en situaciones más extremas, violaciones" que ocurren en un ambiente festivo como el que vive Pamplona.

"El mensaje es claro: no agredas, no abuses, no violes. Si te ves en riesgo de ser agresor quédate en casa, no salgas, no andes por ahí, porque todas nosotras, queremos vivir las fiestas libres, tanto de día como de noche y no nos vamos a quedar en casa", han señalado las portavoces.

"Bailar tranquilas, ligar tranquilas, disfrutar tranquilas, sin sentir que nuestra integridad está en peligro" es lo que han reivindicado y por ello han lanzado un mensaje directo a los agresores: "Si eres tú quien nos va a limitar esa posibilidad, quédate en casa", han zanjado entre los aplausos de los asistentes. EFE

