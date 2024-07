El PSOE cree que ERC tendrá que explicar a los catalanes su negativa al reparto de menores migrantes

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha rechazado la posición del Govern catalán (ERC), que en la víspera rechazó el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas y considera que tendrá que explicárselo a la sociedad catalana que, según señala, es más solidaria que su Ejecutivo autonómico. "Esquerra se lo tendrá que explicar a la ciudadanía catalana que es mucho más solidaria que la posición de su gobierno", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja sobre su socio parlamentario con el que además está negociando la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como nuevo presidente de Cataluña. Por otro lado, López ha asegurado que van a buscar "hasta el último minuto" el apoyo del PP para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería, para que el reparto de migrantes entre las comunidades sea obligatorio. El Gobierno defiende la reforma de esta ley, pero el PP evitó pronunciarse al respecto en la conferencia sectorial que reunió este miércoles a las comunidades autónomas en y que terminó con un acuerdo para repartir a 347 menores. "Vamos a buscar hasta el último minuto la mayoría para poderla sacar adelante porque no concibo que el PP no apoye una ley de estas características, cuando ellos mismos viven en primera persona y el Partido Popular de Canarias está animando a la reforma", ha indicado. Además ha pedido "menos excusas" porque, a su juicio, la cuestión pasa únicamente por si el PP acepta o no la reubicación de los menores "que han escapado de sus países por hambre, por guerras y para poder sobrevivir". COMPETICIÓN POR VER QUIEN ES MÁS INSOLIDARIO Por otro lado, el PSOE considera que se está produciendo "una competición" entre PP y Vox por ver quien es más "insolidario" con las comunidades autónomas fronterizas que reciben a la mayoría de inmigrantes irregulares. Insisten además en que el Gobierno ha "tendido la mano al PP" para reformar la Ley de Extranjería para que el reparto de migrantes entre las comunidades sea obligatorio y señalan que los 'populares' tienen la oportunidad de apoyarla y "romper con Vox". Finalmente reiteran que se trata de "niños y niñas "que han sufrido unas condiciones terribles hasta llegar a las costas de Canarias, que huyen del hambre y las guerras, y buscan un futuro". Por tanto consideran que apoyar esta ley debería ser una cuestión de humanidad para el PP, al que piden que deje de lado los "cálculos políticos". "Dejen sus batallas internas y piensen en los niños", añaden.

