Gamarra dice que la corrupción "también asedia" al hermano de Sánchez tras registrar la UCO la Diputación de Badajoz

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado, tras el registro de la UCO de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz por el proceso al hermano del presidente del Gobierno, que "la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez, del PSOE, del Gobierno socialista y del entorno del PSOE". Así, ha señalado que se ve "cómo también la corrupción asedia a su hermano en otra investigación judicial". Además, ha denunciado "la obstaculización" a la Justicia" por parte de administraciones que están gobernadas por el PSOE y ha pedido que no se cierre la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Diputación de Badajoz, como "pretende el PSOE". Gamarra ha participado este miércoles, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de homenaje del Partido Popular al que fuera edil en esta localidad, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro y asesinato a manos de ETA se cumplen 27 años. Al término de este acto de recuerdo, Gamarra se ha referido al registro que han realizado este miércoles agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Gamarra ha manifestado, al respecto, que "lo que está claro es que no hay un solo día en el que la corrupción no esté presente de la mano del PSOE y de la mano de Pedro Sánchez". "Cuando no hablamos de la corrupción dentro del Gobierno, hablamos de la corrupción dentro del PSOE y, si no, hablamos de la corrupción en el entorno más personal y familiar del presidente del Gobierno. Hoy está viendo la sociedad española como la UCO se está llevando a cabo una investigación en las dependencias de la Diputación de Badajoz. Y estas investigaciones a quien están afectando es directamente al hermano del presidente", ha agregado. Cuca Gamarra ha señalado que, a nueve días de que Begoña Gómez, mujer del presidente, tenga que volver a declarar en calidad investigada a un juzgado en una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, se ve "cómo también la corrupción asedia a su hermano en otra investigación judicial en la que está interviniendo la UCO", y que "también tiene que ver con delitos de corrupción". Cuca Gamarra ha asegurado que esta investigación y actuación de la UCO se produce en un contexto en el que "la propia juez ha afirmado la escasa y nula colaboración por parte de la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE". "OBSTACULIZACIÓN A LA JUSTICIA" Por ello, ha denunciado "no solo esta corrupción, sino la falta de transparencia y la obstaculización a la justicia por parte de administraciones que están gobernadas por el PSOE". "No se puede obstruir la acción de la justicia, no se puede obstruir las actuaciones y las investigaciones que se están llevando a cabo porque a quien afecten sea al entorno más personal de Pedro Sánchez", ha manifestado. En este sentido, ha exigido "transparencia y colaboración, la que hasta el momento no ha habido". Además, ha reclamado que la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Diputación de Badajoz no se cierre, que es lo que pretende el PSOE". "Evidentemente, lo que ya nadie puede negar es que la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez, del PSOE, del Gobierno socialista y del entorno del PSOE". "Y lo que merecen los españoles no es que se tape, no es que se obstaculice su investigación, sino que haya transparencia, haya colaboración de las administraciones por mucho que afecten al hermano del presidente y que al frente de esa administración, que es la que también está siendo investigada, esté el PSOE", ha señalado. En esta línea, ha insistido en denunciar "la opacidad, la falta de transparencia, la obstrucción a la colaboración de la Justicia" porque, a su juicio, el único objetivo que tiene en estos momentos el PSOE es "cerrar esa comisión de investigación que se está llevando a cabo en el marco de la Diputación de Badajoz". "El Partido Popular va a seguir denunciando todas estas actuaciones y exigiendo transparencia, que se conozca la verdad y que se facilite la acción de la justicia. Hablarán en el día de hoy de persecución, pero hoy, quien se ha personado en la Diputación es nada más y nada menos que la UCO, y hay que respetar sus actuaciones y, evidentemente, hay que colaborar con ellos", ha concluido.

